Процесс будет проще: когда украинцы смогут разводиться через Дию

Министерство цифровой трансформации вскоре планирует ввести развод через приложение Дия. Для этой услуги уже разработали нормативную базу и завершают этап разработки.

Когда могут запустить развод в Дии?

В ближайшие месяцы пары, желающих развестись, смогут сделать это через Дию. Сейчас подготовку услуги завершают, а первых добровольцев приглашают присоединиться к ее тестированию в конце весны. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.

Соответствующее постановление приняло правительство, а потому сейчас специалисты завершают техническую разработку и смогут запустить бета-тестирование.

Ранее Минцифры полностью вложила все силы, чтобы разработать брак онлайн. А для внедрения новой услуги требовалось время.

Пока услугу официально не введут, подать заявление на развод граждане могут в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния и Центрах предоставления административных услуг.

Для кого будет доступна услуга?

На портале Дия отмечают, что развестись онлайн смогут только супруги, у которых нет общих несовершеннолетних детей.

В общем бракосочетания в Дии показало потребность в услуге, а потому Министерство постепенно цифровизировало ЗАГСы. Более 41 тысячи пар уже зарегистрировали брак в Дии. Сейчас же возникла необходимость запустить в онлайне и процедуру развода.

