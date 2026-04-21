Без учета эмоций: Верховный суд подтвердил право на добровольность брака

Сохранение брака против воли одного из супругов является невозможным. Если сохранение семьи противоречит интересам человека, то суд обязан расторгнуть такой брак.

Учитывает ли суд эмоциональное состояние людей при разводе?

В суд в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу подал один из супругов, который хотел развода. Это была жена, которая с 2007 года находится в браке и вместе с мужем воспитывает двоих детей. Но жить одной семьей они не могут, потому что между ними нет взаимопонимания, их жизненные ценности разные. В то же время ответчик неоднократно унижал ее и бил. Об этом говорится в материалах дела №444/4951/24.

Смотрите также Без расторжения брака: как супруги могут разделить имущество по закону

Суд узнал, что пара не проживает вместе более двух лет. В суде первой инстанции все доводы истицы поддержали и удовлетворили иск. Ведь совместное проживание, ведения общего хозяйства и поддержания брачно-семейных отношений стороны фактически прекратили, поэтому не могут жить вместе.

Суд дал срок примирения, за который супруги не восстановили отношения.

Однако в апелляционном суде такое решение отменили. Потому что оно якобы было преждевременным, а истица была под эмоциями и на самом деле еще не потеряла чувство любви к мужу, который сейчас проходит службу в ВСУ.

Решение апелляции противоречит нормам Конституции Украины и Семейного кодекса. Ведь по этим документам, в частности по статье 24 СК, на брак должно быть добровольное согласие обеих сторон. Заставлять человека сохранять семейные отношения против его воли – невозможно.

Поэтому теоретическое наличие чувства любви истицы к мужу абсолютно необоснованно. Суд не мог выносить такое решение, потому что оценка эмоционального состояния сторон не входит в его задачи. Но если очевиден тот факт, что дальнейшее сохранение брака противоречит интересам одного из супругов, то развод должен состояться.

А учитывая то, что стороны длительное время не проживают вместе, не имеют общего хозяйства и не смогли примириться в определенное время, Верховный суд решил удовлетворить иск и расторгнуть брак.

Что еще стоит знать о разводе?