Должностное лицо Воздушных Сил было вовлечено в коррупционную схему, связанную с использованием бюджетных средств на восстановление оперативных украинских аэродромов. У него были договоренности с поставщиком, и он получал от него неправомерную выгоду.

Неправомерные "откаты" по тендерам для ВСУ

Руководителя одного из управлений Командования логистики Командования Воздушных Сил подозревают во взяточничестве, организованном при восстановлении аэродромов. Он передавал инсайдерскую информацию поставщику из Киевской области, с которым договаривался о выгоде. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Раскрыть коррупционное преступление удалось благодаря содействию Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Установлено, что за деньги должностное лицо заранее передавал поставщику инсайдерскую информацию о запланированных закупках, помогал формировать условия в пользу этой компании и способствовал заключению и исполнению договоров на поставку комплектующих для обслуживания аэродромов,

– говорится в сообщении.

Таким образом, победу в тендере на 5,5 миллиона гривен одержала именно эта компания. Должностное лицо Воздушных Сил, в свою очередь, получил "откат" – 7,5% от указанной суммы.

Обоих подозреваемых удалось задержать непосредственно во время передачи части взятки.

Правоохранители провели обыск и обнаружили в жилище и служебном автомобиле мужчины мобильные телефоны, наличные деньги и черновую документацию.



Задержаны граждане за коррупцию при восстановлении аэродромов / Фото СБУ

Что грозит фигурантам

Сотрудник Воздушных Сил и поставщик получили подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время предъявлены подозрения в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, а также непосредственно в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности. Должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– уточнили в СБУ.

Напомним, в феврале правоохранители разоблачили полковника Андрея Украинца и полковника Владимира Компаниченко в коррупционных действиях при строительстве укрытий для самолетов. Их также задержали при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов. Чиновники подозреваются в масштабном хищении средств.

А в Черкасской области за аналогичное преступление задержали бывшего судью, который требовал 10% от суммы договора подрядчика на строительство для ВСУ. За отказ он угрожал физической расправой. Злоумышленника взяли под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.