Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в соответствии с новым законом будут нести ответственность за нарушение порядка ведения воинского учета. Необходимость в этом возникла из-за большого количества жалоб на незаконную постановку на учет. Народные депутаты устранили эту правовую проблему.

Новые штрафы для сотрудников ТЦК

Недавно президент Владимир Зеленский подписал Закон № 5038-IX. Народные депутаты поддержали его, включая поправку о штрафе для сотрудников ТЦК в размере 170 тысяч гривен. Поэтому с 15 ноября 2026 года такое наказание может грозить должностному лицу, из-за действий которого человек был незаконно поставлен на воинский учет. Об этих изменениях рассказал адвокат Вячеслав Кирда в комментарии 24 Каналу.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не о любой ошибке сотрудника ТЦК, а о конкретном нарушении порядка воинского учета, факте незаконной постановки лица на учет и причинно-следственной связи между этим нарушением и результатом.

Вячеслав Кирда Адвокат Наиболее очевидный пример – когда человека ранее законно исключили с воинского учета, например, в связи с негодностью к военной службе с исключением с учета, достижением предельного возраста пребывания в запасе или прекращением гражданства Украины, но впоследствии без предусмотренных законом оснований снова поставили на учет.

Однако эксперт отметил и несколько сложных моментов, касающихся новой нормы.

Так, по словам Вячеслава Кирды, в законе речь идет именно о "должностном лице", а не о любом сотруднике ТЦК. Здесь стоит упомянуть, что в центрах комплектования работают военнослужащие, государственные служащие и сотрудники Вооруженных Сил, поэтому в каждом случае придется отдельно устанавливать, обладало ли конкретное лицо соответствующими властными или организационно-распорядительными полномочиями и является ли оно субъектом данного правонарушения.

Значительная часть сотрудников ТЦК является военнослужащими. А статья 15 КоАП предусматривает для военнослужащих, по общему правилу, дисциплинарную ответственность. При этом статья 210-1 не указана среди исключений. Как именно это будет соотноситься с новым штрафом в 170 тысяч гривен – покажет практика,

– говорит адвокат.

Кроме того, согласно действующей статье 235 КоАП дела по ст. 210-1 рассматривают сами территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а налагать административные взыскания от их имени имеют право руководители ТЦК и СП. То есть может возникнуть ситуация, когда материалы о нарушении, совершенном одним из сотрудников ТЦК, фактически рассматривает руководитель того же ТЦК.

Если нарушение касается действий самого руководителя, специальной процедуры – например, обязательной передачи дела в вышестоящий ТЦК или суд – закон прямо не предусмотрел,

– отметил Кирда.

Как правильно зафиксировать нарушение со стороны ТЦК

По словам адвоката, человеку прежде всего следует документально зафиксировать свой статус до и после изменения сведений о воинском учете. Важную роль будут играть военно-учетные документы, постановление ВВК, документы об исключении с учета, электронный военно-учетный документ из системы "Резерв+", сведения из реестра "Оберег" или письменные ответы ТЦК.

Целесообразно также в письменной форме выяснить, когда именно лицо было поставлено на учет, на каком правовом основании, кем были внесены соответствующие сведения и на основании каких документов.

Если ТЦК не исправляет данные добровольно, законность постановки на воинский учет может быть обжалована в административном суде. Решение суда о противоправности таких действий может стать одним из самых весомых доказательств для дальнейшего решения вопроса об ответственности виновного лица,

– отметил Вячеслав Кирда.

Эксперт подытожил, что новый закон действительно установил штраф за неправомерные действия, связанные с постановкой на воинский учет. Но механизм его практического применения пока оставляет немало открытых вопросов.

Напомним, ранее адвокат Юлия Данилова обращала внимание на системные нарушения прав человека со стороны сотрудников ТЦК. Среди прочего она говорила о незаконных задержаниях граждан во время мобилизации, что противоречит законодательству Украины.

В целом адвокаты часто сталкиваются с препятствиями в доступе к задержанным в ТЦК, что нарушает конституционное право на правовую помощь.