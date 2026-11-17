Нові штрафи для службовців ТЦК

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон №5038-IX. Народні депутати підтримали його включно з правкою про штраф для службовців ТЦК у розмірі 170 тисяч гривень. Тож від 15 листопада 2026 року таке покарання може загрожувати службовій особі, через дії якої на військовий облік було незаконно взято людину. Про ці зміни розповів адвокат В'ячеслав Кирда в коментарі 24 Каналу.

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Експерт наголосив, що йдеться не про будь-яку помилку працівника ТЦК, а про конкретне порушення порядку військового обліку, факт незаконного взяття особи на облік і причинний зв’язок між цим порушенням та результатом.

В'ячеслав Кирда Адвокат Найбільш очевидний приклад – коли людину раніше законно виключили з військового обліку, наприклад, у зв’язку з непридатністю до військової служби з виключенням з обліку, досягненням граничного віку перебування в запасі чи припиненням громадянства України, але згодом без передбачених законом підстав знову поставили на облік.

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Але експерт назвав і декілька складних моментів щодо нової норми.

Так, за словами В'ячеслава Кирди, закон говорить саме про "службову особу", а не про будь-якого працівника ТЦК. Тут варто згадати, що в центрах комплектування працюють військовослужбовці, державні службовці та працівники Збройних Сил, тому в кожному випадку доведеться окремо встановлювати, чи мала конкретна особа відповідні владні або організаційно-розпорядчі повноваження і чи є вона суб’єктом цього правопорушення.

Значна частина працівників ТЦК є військовослужбовцями. А стаття 15 КУпАП передбачає для військовослужбовців за загальним правилом дисциплінарну відповідальність. При цьому стаття 210-1 не зазначена серед винятків. Як саме це співвідноситиметься з новим штрафом у 170 тисяч гривень – покаже практика– каже адвокат.

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Крім того, за чинною статтею 235 КУпАП справи за ст. 210-1 розглядають самі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а накладати адміністративні стягнення від їх імені мають право керівники ТЦК та СП. Тобто може виникнути ситуація, коли матеріали щодо порушення одного працівника ТЦК фактично розглядає керівник того ж ТЦК.

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Якщо порушення стосується дій самого керівника, спеціальної процедури – наприклад, обов’язкової передачі справи до вищого ТЦК чи суду – закон прямо не встановив– зауважив Кирда.

Як правильно зафіксувати порушення з боку ТЦК

За словами адвоката, людині насамперед варто документально зафіксувати свій статус до та після зміни відомостей про військовий облік. Важливу роль відіграватимуть військово-облікові документи, постанова ВЛК, документи про виключення з обліку, електронний військово-обліковий документ із Резерв+, відомості з реєстру "Оберіг" чи письмові відповіді ТЦК.

Доцільно також письмово з'ясувати, коли саме особу взяли на облік, на якій правовій підставі, ким були внесені відповідні відомості та на підставі яких документів.

Якщо ТЦК не виправляє дані добровільно, законність взяття на військовий облік може бути оскаржена до адміністративного суду. Рішення суду про протиправність таких дій може стати одним із найвагоміших доказів для подальшого розв'язання питання про відповідальність винної особи– зауважив В'ячеслав Кирда.

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Експерт підсумував, що новий закон дійсно встановив штраф за неправомірні дії щодо взяття на військовий облік. Але механізм його практичного застосування поки залишає чимало відкритих питань.

Нагадаємо, раніше адвокатка Юлія Данілова звертала увагу на системні порушення прав людини службовцями ТЦК. Серед іншого вона говорила про незаконні затримання громадян під час мобілізації, що суперечить законодавству України.

Загалом адвокати часто стикаються з перешкодами у доступі до затриманих у ТЦК, що порушує конституційне право на правову допомогу.