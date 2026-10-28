Викрадення грошей з рахунків – уже кримінал: Рада підтримала важливий закон

Україна протидіятиме фінансовому шахрайству

Закон про зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами, банківськими рахунками та електронними грошима подав президент Володимир Зеленський. Закон ухвалили у другому читанні, передає 24 Канал.

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"За" відповідний законопроєкт №16013 проголосували 270 нардепів. Таким чином, в українське законодавство додатково вдалося імплементувати норми Директиви ЄС 2019/713.

Так законодавці внесли зміни до статті 200 КК та запровадили кримінальну відповідальність за шахрайські дії з платіжними інструкціями, повідомленнями, дорученнями, інструментами та іншими засобами доступу до банківського та електронного гаманця. Зокрема, порушенням, за яке людина може потрапити до в'язниці, визнано викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою, набуття іншим кримінально протиправним шляхом.

Також у Кримінальний кодекс додали статтю 201-1. Згідно з нею кримінальне покарання отримуватимуть громадяни за:

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передачу платіжного інструменту з метою вчинення іншими особами шахрайства – за це передбачено штраф у розмірі 300 – однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

отримання, придбання, зберігання, збут чи передачу чужих платіжних інструментів з метою вчинення іншими особами шахрайства – штраф у розмірі трьох – п'яти тисяч НМДГ, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років;

повторне вчинення або організованою групою – штраф від п'яти до 10 тисяч НМДГ або позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років;

Надається можливість звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 201-1 КК, та добровільно повідомила про це, активно сприяла розкриттю та припиненню кримінального правопорушення,

– повідомили в Апараті Верховної Ради.

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Досудове розслідування щодо незаконних дій з фінансами українців здійснюватиме слідчий орган, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення.

Важливо! Відповідальність встановлена як для осіб, які викрадають дані, так і для тих, хто передає свої банківські рахунки або картки для шахрайських операцій.

Прогнози

Закон проти "дропів"

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський зазначив, що саме для таких змін був розроблений так званий закон про "дропів". Він став кроком для боротьби із шахрайськими кол-центрами і схемами, через які українці втрачають свої гроші.

Адже саме дроп-рахунки є одним із ключових інструментів, які злочинці використовують для переміщення та приховування незаконно отриманих коштів– зазначив міністр.

Інші законодавчі зміни

Парламентар Ярослав Железняк додав, що в законопроєкті №16013 було враховано правку, згідно з якою працівник територіального центру комплектування матиме збільшений штраф – із 17 до 170 тисяч гривень – за незаконну постановку на військовий облік осіб, які не підлягають такому обліку.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти для посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів і махінації з банківськими картками.

Ініціативи передбачають жорсткі санкції для організаторів афер та додатковий захист банківських рахунків громадян.