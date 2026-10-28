Хищение денег со счетов – уже криминал: Рада поддержала важный закон

Украина будет противодействовать финансовому мошенничеству

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно защиты граждан и их средств от незаконных действий с платежными инструментами, банковскими счетами и электронными деньгами подал президент Владимир Зеленский. Закон был принят во втором чтении, сообщает 24 Канал.

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"За" соответствующий законопроект № 16013 проголосовали 270 народных депутатов. Таким образом, в украинское законодательство дополнительно удалось внедрить нормы Директивы ЕС 2019/713.

Так, законодатели внесли изменения в статью 200 УК и ввели уголовную ответственность за мошеннические действия с платежными инструкциями, уведомлениями, поручениями, инструментами и другими средствами доступа к банковскому и электронному кошельку. В частности, нарушением, за которое человек может попасть в тюрьму, признаны похищение, завладение путем обмана или злоупотребления доверием, а также приобретение иным противоправным способом.

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Также в Уголовный кодекс добавлена статья 201-1. Согласно ей, уголовное наказание будут нести граждане за:

передачу платежного инструмента с целью совершения другими лицами мошенничества – за это предусмотрен штраф в размере от 300 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

получение, приобретение, хранение, сбыт или передачу чужих платежных инструментов с целью совершения другими лицами мошенничества – штраф в размере от трех до пяти тысяч НМДГ, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет;

повторное совершение или совершение организованной группой – штраф от пяти до 10 тысяч НМДГ или лишение свободы на срок от четырех до шести лет;

Предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности для лица, впервые совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 201-1 УК, добровольно сообщившего об этом и активно содействовавшего раскрытию и пресечению уголовного правонарушения,

– сообщили в Аппарате Верховной Рады.

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Досудебное расследование в отношении незаконных действий с финансами украинцев будет проводить следственный орган, который начал досудебное расследование или к подследственности которого относится уголовное правонарушение.

Важно! Ответственность предусмотрена как для лиц, похищающих данные, так и для тех, кто передает свои банковские счета или карты для мошеннических операций.

Прогнозы

Закон против дропов

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский отметил, что именно для таких изменений был разработан так называемый закон о дропах. Он стал шагом в борьбе с мошенническими колл-центрами и схемами, из-за которых украинцы теряют свои деньги.

Ведь именно дроп-счета являются одним из ключевых инструментов, которые преступники используют для перемещения и сокрытия незаконно полученных средств– отметил министр.

Другие законодательные изменения

Депутат Ярослав Железняк добавил, что в законопроекте №16013 была учтена поправка, согласно которой сотруднику территориального центра комплектования будет увеличен штраф – с 17 до 170 тысяч гривен – за незаконную постановку на воинский учет лиц, не подлежащих такому учету.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты об ужесточении наказания за организацию мошеннических колл-центров и махинации с банковскими картами.

Эти инициативы предусматривают жесткие санкции для организаторов мошенничества и дополнительную защиту банковских счетов граждан.