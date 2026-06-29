Штраф со скидкой 50% в Резерв+: что скрывается за таким сообщением от ТЦК

В некоторых случаях штраф от ТЦК и СП может означать, что уплачивать деньги не нужно. Уведомление "о нарушении" – это всего лишь предупреждение.

Обязательно ли отметка в Резерв+ о нарушении означает штраф?

ТЦК могут отправлять в Резерв+ уведомления об обнаруженном нарушении и предлагают оплатить штраф со скидкой 50%. Как говорит адвокат Дарья Тарасенко, часто это лишь предложение.

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Эксперт подчеркнула, что, откликнувшись на призыв сразу уплатить штраф, человек оправдывает ожидания сотрудников. Благодаря активным действиям военнообязанный фактически признает нарушение. Это позволяет ТЦК запустить процедуру и получить уплату штрафа не в полном объеме.

Человеку предлагают уплатить 8 500 гривен.

Адвокат подчеркнула: уведомление в Резерв+ не означает наличие штрафа. Все потому, что на данный момент еще не существует постановления о привлечении к уголовной ответственности. А когда военнообязанный подает заявку и соглашается на уплату штрафа.

При этом такое уведомление формирует программа, и мы часто видим, что в каждом конкретном случае очень часто либо нарушения в принципе нет, либо истек срок привлечения к уголовной ответственности,

– уточнила Дарья Тарасенко.

Эксперт также добавляет, что даже уплата штрафа не гарантирует, что отметка о нарушении и розыске исчезнет.

Поэтому человек сам имеет право решать, хочет ли он платить штраф через Резерв+. Стоит помнить, что уведомление о штрафе — это лишь начало процедуры привлечения к ответственности.

Штрафы за нарушение правил воинского учета в 2026 году

За нарушение правил воинского учета военнообязанным грозит административный штраф. После вынесения постановления его необходимо уплатить в установленный законом срок, иначе документ могут передать на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы. Также закон позволяет добровольно уплатить штраф в предусмотренном порядке, если человек не обжалует решение.

Постановление о наложении штрафа от ТЦК можно обжаловать, если при его вынесении были нарушены требования законодательства или человек считает наказание необоснованным.

Узнать о наличии розыска ТЦК можно через приложение Резерв+, где отображается актуальный военно-учетный статус. Если в приложении указано, что лицо объявлено в розыск, юристы советуют обратиться в ТЦК для выяснения оснований или обжаловать решение, если оно является ошибочным или незаконным.