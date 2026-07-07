Развлечение стает преступлением: суды в Украине почти не прощают ложные сообщения в спецслужбы

Полиция ежедневно получает тысячи важных сообщений о правонарушениях или просьбах о помощи. Однако среди этих звонков немало ложных сообщений, которые лишь отнимают время у правоохранителей.

За ложный вызов предусмотрен штраф

Ложные вызовы – это отдельное административное правонарушение, наказание за которое назначает суд. За полгода полицейские получают более 100 таких сообщений. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Запорожской области.

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К человеку, который на самом деле не нуждался в помощи, полиция спешит так же быстро и теряет время, необходимое для действительно важных вызовов. Часто вымышленными оказываются сообщения о "заминировании", кражах и т. п.

Нередко на вызовы привлекаются сотрудники полиции, кинологическая служба, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Отметим, что действия человека должны быть сознательными, чтобы его можно было обвинить в ложном вызове спецслужб. Такие ложные сообщения банально совершаются для срыва работы служб или даже для мести соседям либо отвлечения внимания от собственного нарушения. Дети и подростки могут развлекаться, набирая номер полиции или "скорой".

Сознательно ложный вызов или "сватинг" является нарушением статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такие действия человек может получить штраф в размере до 3400 грн. А если суд назначает уголовную ответственность за ложный вызов, то нарушитель получает лишение свободы на срок от двух до 8 лет.

Важно, что фиксированной суммы штрафа нет. Минимальное наказание составляет 850 гривен, если это было первое подобное нарушение и не было последствий. В противном случае штраф увеличивается.

Суд также учитывает поведение человека во время совершения нарушения, аудио- или видеоматериалы и признание нарушителя.

В некоторых делах человек получает лишь предупреждение, однако для этого он должен доказать отсутствие умысла.

Например, по делу № 524/6762/26 жителю Полтавской области приговорили к 5 годам лишения свободы за ложное сообщение о взрывчатке в Кременчугском управлении полиции.

Мужчина совершил ложный вызов, находясь в нетрезвом состоянии. Однако в суде он признал вину и просил не наказывать его слишком строго. Учитывая это, а также то, что у мужчины III группа инвалидности, ему назначили два года испытательного срока.

Теракт во Львове подготовили с помощью ложного вызова в полицию

Подозреваемая в совершении теракта во Львове 22 февраля действовала по указаниям российских спецслужб. Она изготовила самодельные взрывные устройства, заложила их в центре города и дистанционно привела в действие после прибытия патрульных.

К слову, теракту предшествовал ложный вызов полиции. Тогда поступило ложное сообщение о проникновении в магазин. Правоохранители считают, что именно этот вызов был частью плана по заманиванию людей к месту, где была заложена взрывчатка.

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще десятки людей получили ранения. Подозреваемую женщину взяли под стражу без права освобождения под залог.