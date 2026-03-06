Штраф без инспектора: в МВД рассказали, будут ли камеры фиксировать отсутствие автогражданки
- Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию об автоматическом штрафовании водителей без электронной страховки.
- В Украине нет законодательных оснований для фиксации отсутствия страховки.
В сети сообщили об изменениях на дорогах Украины. Якобы теперь камеры будут фиксировать авто, на которых нет страховки, и сразу будут присылать за это штраф. Многие СМИ написали о том, что правительство внедряет цифровые сервисы для усиления контроля за безопасностью на дорогах.
Действительно ли теперь автоматически будут штрафовать за отсутствие страховки?
О новой инициативе правительства и Министерства внутренних дел писали в телеграмм-канале УкрАвтопром. Мол, автоматические системы фиксации уже с марта будут сверять номера авто и наличие в них полиса (страховки).
Речь шла о том, что система будет работать пока в тестовом режиме и будут пытаться улучшить безопасность на дорогах. Работать она должна была так – если в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины нет данных об оформлении автогражданки по этим номерам, то это уже будет считаться отсутствием страховки независимо от того, имеет ли водитель бумажный документ о страховании.
Такая информация уже распространялась в 2025 году, когда также шла речь о введении таких штрафов. Однако тогда это "нововведение" опровергли. Сейчас Министерство внутренних дел тоже заявило о распространенном в сети фейке.
Как пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в Украине нет законодательных оснований, чтобы заработала такая системы автофиксации относительно правонарушения – отсутствия страхования. То есть отсутствуют необходимые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и другие документы.
Кроме того, система автофиксации в Украине еще даже технически не адаптирована, чтобы фиксировать такое нарушение.
Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше,
– написал Билошицкий.
Однако во время остановки транспортного средства полицейские могут спрашивать страховку и выписывать штраф, как это и было раньше. Поэтому оформление полиса требуется по правилам и нужно в первую очередь для безопасности водителей.
Что еще известно о камерах видеонаблюдения на украинских дорогах?
В марте на дорогах добавили еще 37 комплексов видеонаблюдения. Из них 35 установят в новых местах, а еще 2 возобновят работу после перерыва. Обновленные камеры работают в Броварах, Обухове, Вышгороде, Белой Церкви, Виннице, Чернигове и других городах, а также на междугородних магистралях, в частности Киев – Одесса, Киев – Чоп, Киев – Ковель – Ягодин, Львов – Шегини и Одесса – Рени.
После запуска новых комплексов общее количество камер автофиксации в Украине возрастет до 377, а система будет работать автоматически. Однако без участия инспектора штрафы будут поступать только за превышение скорости.