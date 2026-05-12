Для них тоже есть правила: какие есть штрафы для велосипедистов и что они чаще всего нарушают

Велосипедисты часто не соблюдают правила дорожного движения, считая, что это их не касается. Однако на практике они нередко сами вызывают ДТП просто из-за невнимательности или безответственности. Поэтому даже для велосипедистов в Украине существуют штрафы.

Как наказывают велосипедистов за нарушение правил дорожного движения?

Все больше людей сообщают о нарушении водителями велосипедов правил дорожного движения. Возможно, не все их знают, но это не освобождает от обязанности заботиться о безопасности на дороге. Велосипедисты могут как стать причиной ДТП, так и быть пострадавшей стороной. Тем не менее, действие Кодекса Украины об административных правонарушениях распространяется и на водителей двухколесного транспорта. Об этом рассказал юрист Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Велосипедом пользуются как маленькие дети, так и взрослые. Детям до 14 лет запрещено двигаться по проезжей части дорог без сопровождения взрослых, если это не жилая зона и специально обустроенные территории. Если подростки в основном нарушают правила дорожного движения, когда с большой скоростью ездят по тротуарам, то взрослые больше подвергают себя опасности, когда выезжают на автомобильную дорогу.

В последние годы в Украине участились ДТП с участием велосипедистов, особенно в крупных городах, где люди часто используют двухколесный транспорт для работы. Юристы отмечают, что велосипедисты являются такими же участниками дорожного движения, как и водители автомобилей. Поэтому они обязаны соблюдать правила дорожного движения и могут нести административную ответственность за их нарушение.

Во многих случаях водители авто тоже пренебрегают правилами и вызывают ДТП с велосипедами. Но нередко виновным признают именно велосипедиста. Тогда он получает штраф, размер которого достигает 340 – 850 гривен в зависимости от ситуации. Размер штрафов регулирует статья 127 КУоАП.

Двигаться на велосипеде по дороге можно с 14 лет. Если водитель велосипеда нарушил ПДД, то наименьшее наказание за это – 340 гривен.

Если велосипедиста заметили за рулем пьяным, то штраф возрастает до 680 гривен.

В случае, если из-за действий велосипедиста произошла авария, то он должен заплатить 850 гривен, или же присуждаются от 20 до 40 часов общественных работ.

Кроме того, велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: по переду – белого цвета, по бокам – оранжевого, позади – красного,

– сказал Евгений Булименко.

Поэтому еще одним существенным нарушением со стороны водителя велосипеда будет вождение с неисправным тормозом, звуковым сигналом или с выключенным фонарем и без светоотражателей в темное время. Правоохранители Патрульной полиции неоднократно сообщали о случаях, когда велосипедисты попадали в ДТП из-за движения без средств освещения.

Велосипедисты также не могут передвигаться по дороге для автомобилей, когда рядом обустроена велодорожка. Если инфраструктуры нет, то стоит держаться как можно ближе к правому краю дороги. Выезжать на тротуар взрослым разрешено только в отдельных случаях, когда это не создает опасности. Но ехать и держаться за другое транспортное средство во время движения строго запрещено.

Заметим! Несмотря на то, что велосипедисты также несут ответственность за нарушение ПДД, штрафы для них существенно ниже, чем для автомобилистов.

За что чаще всего наказывают велосипедистов?

Статистика показывает, что водители двухколесного транспорта часто нарушают базовые правила дорожного движения. Больше всего штрафов выписывают за проезд на красный свет, движение по тротуарам, передвижение без использования фар и светоотражателей и за перевозку грузов, которые мешают управлению.

Какие изменения предлагают внести в правила дорожного движения?

В Украине думали над введением штрафных баллов для водителей. Такая практика давно работает в Европе. Такие изменения работали бы как система наказания, а за большое количество баллов правоохранители могли бы лишать человека водительского удостоверения и заставлять его снова сдавать экзамены для их возвращения.

Украинцы создали также петицию по урегулирования движения мотоциклов между полосами, ведь сейчас в действующих ПДД этот вопрос не определен. Из-за этого нередко случаются аварии.