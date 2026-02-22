Сохранение окружающей среды: какие штрафы предусмотрены за экологические нарушения
- В 2020 году в Украине увеличили штрафы за экологические нарушения, в частности загрязнение воздуха и повреждение растительного мира.
- За значительные экологические нарушения предусмотрена уголовная ответственность, в частности наказание до 5 лет лишения свободы за вред здоровью или гибель людей.
Несоблюдение экологических норм в Украине может привести к значительным штрафам. Они отличаются в зависимости от правонарушения.
Какие штрафы предусмотрены за загрязнение окружающей среды?
В 2020 году некоторые штрафы ощутимо увеличились, о чем сообщали в Верховной Раде Украины.
Так был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды по усилению ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира".
Согласно этому законодательству:
- штрафы за загрязнение атмосферного воздуха выросли до 1 800 – 3 600 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- за уничтожение или повреждение объектов растительного мира увеличились – до 5 400 – 9 000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах до 90 – 900 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- за самовольное выжигание растительности или ее остатков до 180 – 1 260 необлагаемых минимумов доходов;
- за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – до 360 – 1 800 минимумов.
Если последствия нарушения значительные, то наступает уголовная ответственность. Об этом заявили в компании "Veritas Legal Group".
Например, наказание за нарушение правил экологической безопасности, повлекшее вред здоровью или гибель людей – от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. За уничтожение или повреждение растений в крупных размерах возможно лишение свободы до 5 лет.
Интересно! За незаконную вырубку леса, нанесшую большой вред, наказание составляет до 3 лет лишения свободы.
Что еще следует знать о штрафах в Украине?
За нарушение правил дорожного движения в Украине предусмотрены большие штрафы – они могут достигать десятков тысяч гривен. Например, управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен.
Во время действия военного положения разрешено свободно хранить до 2 000 литров горючего на объекте, где установлен генератор. Если объем больше, то следует подать декларацию о хранении горючего. Если горючее хранится неправильно, то за это предусмотрен штраф, чей размер зависит от минимальной зарплаты.