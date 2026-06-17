Закон на стороне потерпевшего: какая ответственность за скрытую съемку человека и распространение фото

Незаконное видеонаблюдение за людьми может повлечь за собой гражданскую, административную или даже уголовную ответственность. Закон предусматривает, что лицо может потребовать моральную компенсацию и удаление контента, в котором оно запечатлено, если это нарушило его личное неимущественное право.

Гражданский кодекс позволяет человеку защищать свои права

Наименьшим наказанием за скрытую съемку человека без его разрешения является возмещение морального вреда, что предусмотрено статьями Гражданского кодекса. Заслуженный юрист Украины, управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Екатерина Чехунова в комментарии 24 Каналу рассказала об основных статьях закона, которые защищают неимущественные права граждан.

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Так, статья 275 ГК Украины позволяет человеку всячески защищать свое личное неимущественное право от противоправных посягательств других лиц.

В то же время нормы статьи 280 кодекса определяют ответственность за деяния, в результате которых лицу был причинен имущественный или моральный ущерб. По словам адвоката, он подлежит возмещению.

Екатерина Чехунова добавила, что украинцы имеют право на возмещение морального вреда, в частности в случае нарушения их прав, унижения чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица. То же самое касается тех случаев, когда человек пострадал от публикации какого-либо контента с его участием без согласия.

Если такое право нарушено, то пострадавшая сторона может требовать прекращения нарушения и удаления фото- и видеоматериалов с веб-сайтов, социальных сетей или других ресурсов. Человек имеет полное право запретить дальнейшее распространение соответствующих материалов, опровергнуть распространенную информацию или потребовать публичных извинений. С её стороны законным и логичным будет требование о возмещении морального вреда или имущественного ущерба, если изображение использовалось в коммерческих целях без разрешения лица.

Екатерина Чехунова Заслуженный юрист Украины, управляющий партнер АО "Doctor Law" Например, если человек обнаружил свою фотографию или видео в рекламе, социальных сетях или Telegram-канале без предоставления соответствующего согласия, он может обратиться в суд с требованием о прекращении нарушения и взыскании компенсации за причиненный моральный ущерб

Административная ответственность за распространение фото без согласия

Штрафы за нарушение прав человека, не желавшего, чтобы его фото или видео публиковали, тоже предусмотрены. Так, несоблюдение установленных мер защиты персональных данных, повлекшее незаконный доступ к ним или нарушение прав субъекта персональных данных, регулируется частью 4 статьи 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за такие деяния составляет от 1 700 до 8 500 гривен. Если нарушение совершили должностные лица, а также субъекты предпринимательской деятельности, то размер наказания увеличивается до 5 100 – 17 000 гривен.

В каких случаях может быть привлечена уголовная ответственность?

Более тяжким преступлением в законодательстве считается нарушение неприкосновенности частной жизни. В части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, кроме случаев, предусмотренных другими статьями. Такие действия, нарушающие права человека, наказываются:

штрафом от 8 500 до 17 000 гривен;

исправительными работами на срок до двух лет;

пробационным надзором на срок до трех лет;

ограничением свободы на срок до трех лет.

Часть 2 этой статьи предусматривает более строгую ответственность, если такие действия были совершены повторно или причинили существенный ущерб правам и интересам потерпевшего,

– уточнила эксперт.

В таком случае нарушителю может быть назначен пробационный надзор на срок от трех до пяти лет, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, Екатерина Чехунова добавила, что незаконное использование специальных технических средств для получения информации также считается нарушением норм Уголовного кодекса. В Украине запрещены незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, то есть скрытых мини-камер, замаскированных видеорегистраторов, специальных устройств для тайного аудио- или видеонаблюдения и других подобных технических средств.

При этом адвокат напомнила, что обычная видеосъемка в общественных местах не является незаконной. Но если частную жизнь другого человека снимают тайно с использованием специальных технических средств для негласного наблюдения, то нарушителя можно привлечь к ответственности. Также незаконным является распространение полученных материалов без законных оснований и согласия лица.

Требовать удаления своего фото из интернета вполне законно

Украинцы имеют право требовать удаления фото или видео со своим изображением, если оно опубликовано без согласия или нарушает их личные права. Это предусмотрено нормами Гражданского кодекса, в частности правилами о защите изображения физического лица.

Если контент размещен без разрешения, сначала можно обратиться к автору или администратору страницы с требованием удалить материал. В случае отказа можно подать жалобу на платформу или обратиться в суд с требованием прекратить нарушение и возместить моральный ущерб.

Даже если человек ранее давал согласие на публикацию фотографии, он может отозвать это согласие и потребовать прекратить дальнейшее распространение изображения, если это касается его частной жизни.