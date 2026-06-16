Женщину наказали за критику властей в интернете

Несколько дней назад Дарницкий районный суд Киева признал виновной мать-одиночку, которая снимала в сети видео с критикой украинской власти. В большинстве видео высказаны лишь ее мнения по поводу войны или действий высшего руководства. Однако суд определил, что "острая критика властей является проявлением поддержки вооруженной агрессии России". Действительно ли женщина нарушила закон – разбирался 24 Канал.

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Эксперты говорят, что за критику власти нельзя осуждать. Если нет призывов и подстрекательства к насилию, то простые посты с негативными мнениями не считаются преступлением.

Суд вынес приговор женщине по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ей 5 лет лишения свободы. В демократическом государстве такие действия недопустимы. Так считает адвокат Евгений Пугачев осужденной.

Адвокат женщины отметил, что приговор – юридически несостоятелен. Она лишь критиковала хищение денег во время войны некоторыми представителями власти. Свои мысли она высказала в двух коротких видео и одной публикации в Facebook. Адвокат пишет, что в сообщениях фактически нет высказываний, где речь идет о поддержке агрессии России.

Приговор суда за критику власти / Фото Евгения Пугачева





По делу также проводились две лингвистические экспертизы. Эксперт просматривает тексты и делает вывод об объективном содержании. Учитываются слова и словосочетания, и делается вывод о том, что действительно хотели сказать в этом сообщении.

Если в сообщении действительно содержатся слова поддержки вооруженной агрессии России, то эксперт четко и делает выводы об этом. Но в нашем деле таких слов нет. Как поступить эксперту? И здесь нужно уже проводить исследование, какое психологическое воздействие оказывает на людей это сообщение,

– отметил Пугачев.

Однако в этом деле требовалось не только заключение филолога, но и психолога и социолога о том, как такие сообщения воспринимаются людьми. Но посты женщины проанализировала только лингвист и определила, что "критика президента и власти во время войны автоматически является поддержкой вооруженной агрессии России". Однако о том, почему именно такой вывод был сделан, в приговоре речь не идет.

Кроме того, статья о поддержке агрессии России появилась в 2022 году, но эксперт использовала старые научные рекомендации для исследования.

Поэтому приговор был вынесен быстро и основан исключительно на выводах филолога. Дебаты и закон фактически не сыграли важной роли при вынесении приговора.

Дело будут рассматривать в апелляционном суде, ведь такой приговор матери с несовершеннолетним ребенком за посты в сети нельзя выносить, опираясь только на экспертизу специалиста, который фактически не оценил все аспекты.

Как женщина комментирует приговор?

Из сети стало известно, что в поддержке действий агрессора обвиняют Наталью. Она говорит, что все ее посты были об осуждении коррупции, а не полностью действий власти.

Это я, та девушка, критиковавшая коррупцию властей, получила 5 лет за "оправдание российской агрессии",

– написала женщина.

Реакция пользователей

Многих раздражил тот факт, что государство начало осуждать людей, которые пользуются правом на свободу слова и говорят то, что думают о власти. Пользователи сети пишут, что это лишь выражение мнения, а не поддержка войны. Их возмущает, что демократическое государство не может ограничивать конституционное право человека.

Пользовательница под ником Nzlm Tanya написала, что в Украине сажают не тех, кто ворует государственные деньги или совершает преступления против людей, а тех, кто осмелился говорить. Этот случай, по мнению украинки, подтверждает влияние власти на суд и разрушение всей системы.

Адвокат Елена Тищенко предложила женщине бесплатную помощь в обращении в Суд по правам человека. По ее словам, "свобода слова не должна быть пустым звуком".

Но в то же время некоторые сообщения все же выглядят как прямое обвинение властей в продолжении войны. Их немного, но полностью осуждать женщину за эти слова – как минимум, поспешный вариант.

Например, один из пользователей заметил, что обвиняемая высказала мнение, что "единственный, кто виноват в войне, – это президент". Такой месседж звучит как оправдание действий агрессии.

Другой заметил в описании обвинения, что женщина считает, что массированные обстрелы – это лишь картинка для паники.

Поэтому пока без решения апелляции еще не ясно, законно ли было осуждать женщину за ряд сомнительных сообщений и соответствует ли это Конституции.

У Зеленского уже предлагали создать Совет по вопросам свободы слова

Офис Президента в 2019 году инициировал создание Совета по вопросам свободы слова при главе государства. В его состав планировали привлечь представителей центральных украинских СМИ, чтобы фиксировать угрозы свободе слова и способствовать их устранению.

Одной из ключевых задач нового органа должна была стать защита профессиональных прав журналистов. Для этого к работе Совета планировали привлечь представителей силовых структур, медиаюристов и экспертов в сфере медиа. Регулярные встречи должны были обеспечить постоянный диалог между властью и журналистским сообществом.

В то же время инициатива вызвала дискуссии среди медиаэкспертов. Часть из них предостерегала от чрезмерного вмешательства государства в сферу свободы слова, однако подчеркивала, что консультативный орган может быть полезен для решения проблем медиасреды, если не будет иметь контрольных функций.