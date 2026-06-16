Жінку покарали за критику влади в інтернеті

Кілька днів тому Дарницький районний суд Києва визнав винною мати-одиначку, яка в мережі знімала відео з критикою української влади. У більшості відео висловлені лише її думки з приводу війни чи дій вищого керівництва. Проте суд визначив, що "гостра критика влади є проявом підтримка збройної агресії Росії". Чи дійсно жінка порушила закон – розбирався 24 Канал.

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Експерти кажуть, що за критику влади не можна засуджувати. Якщо немає закликів та підбурювання до насильства, то прості пости з негативними думками не вважаються злочином.

Суд виніс вирок жінці за статтею 436-2 Кримінального кодексу України та призначив їй 5 років ув'язнення. У демократичній державі такі дії неприпустимі. Так вважає адвокат Євген Пугачов засудженої.

Адвокат жінки зауважив, що вирок – юридично неспроможний. Вона лише критикувала розкрадання грошей під час війни деякими представниками влади. Свої думки вона висловила у двох коротких відео і одній публікації у фейсбук. Адвокат пише, що в повідомленнях фактично немає висловлювань, де йдеться про підтримку агресії Росії.

Вирок суду за критику влади / Фото Євгена Пугачова





У справі також проводилися дві лінгвістичні експертизи. Відповідальна людина переглянула тексти й робить висновок про об'єктивний зміст. До уваги беруться слова й словосполучення та робить висновок, що дійсно хотіли сказати у цьому повідомленні.

Якщо в повідомленні реально містяться слова підтримки збройної агресії Росії, то експерт чітко і робить висновки про це. Але в нашій справі такі слова відсутні. Як бути експерту? І тут потрібно вже робити дослідження який психологічний вплив несе на людей це повідомлення,

– зазначив Пугачов.

Проте в цій справі потрібен був не лише висновок філолога, але й психолога та соціолога про те, як такі повідомлення сприймаються людьми. Але пости жінки проаналізувала лише лінгвіст і визначила, що "критика президента і влади під час війни автоматично є підтримкою збройної агресії Росії". Проте, чому саме такий висновок було зроблено - у вироку мова не йде.

Крім того, стаття про підтримку агресії Росії з’явилася у 2022 році, але експерт використала старі наукові рекомендації для дослідження.

Відтак вирок був побудований швидко й лише на висновках філологині. Дебати та закон фактично не стали важливими під час засудження.

Справу розглядатимуть в апеляційному суді, адже такий вирок матері з неповнолітньою дитиною за пости у мережі, не можна встановлювати лише з погляду на експертизу фахівця, який фактично не оцінив усі аспекти.

Як вирок коментує жінка?

З мережі стало відомо, що в підтримці дій агресора звинувачують пані Наталію. Вона каже, що всі її пости були про засудження корупції, а не повністю дій влади.

Це я та дівчина, критикувала корупцію влади, отримала 5 років за "виправдання російської агресії",

– написала жінка.

Реакція користувачів

Багатьох роздратував той факт, що держава почала засуджувати людей, які користуються правом на свободу слова й кажуть те, що думають про владу. Користувачі мережі пишуть, що це лише висловлення думки, а не підтримка війни. Їх обурює, що демократична держава не може обмежувати конституційне право людини.

Користувачка під ніком Nzlm Tanya написала, що в Україні ув'язнюють не тих, хто краде державні гроші чи здійснює злочини проти людей, а тих, хто насмілився говорити. Цей випадок, на думку українки, підтверджує вплив влади на суд й руйнування цілої системи.

Адвокатка Олена Тищенко запропонувала жінці запропонувала безоплатну допомогу зі зверненням до Суду з Прав Людини. За її словами, "свобода слова не має бути пустим звуком".

Але водночас деякі повідомлення все ж виглядають, як пряме звинувачення влади в продовженні війни. Їх небагато, але повністю засуджувати жінку за ці слова – як мінімум є поспішним варіантом.

До прикладу, один з користувачів помітив, що обвинувачувана передала думку, що "єдиний, хто винен у війні – це президент". Такий месседж звучить як виправдовування дій агресії.

Інший помітив в описі обвинувачення, що жінка вважає, що масовані обстріли – це лише картинка для паніки.

Тому наразі без рішення апеляції ще не зрозуміло, чи законно було засуджувати жінку за низку сумнівних повідомлень і чи відповідає це Конституції.

У Зеленського вже пропонували створити Раду з питань свободи слова

Офіс Президента у 2019 році ініціював створення Ради з питань свободи слова при главі держави. До її складу планували залучити представників центральних українських медіа, щоб фіксувати загрози свободі слова та сприяти їх усуненню.

Одним із ключових завдань нового органу мав стати захист професійних прав журналістів. Для цього до роботи Ради планували долучити представників силових структур, медіаюристів та експертів у сфері медіа. Регулярні зустрічі мали забезпечити постійний діалог між владою та журналістською спільнотою.

Водночас ініціатива викликала дискусії серед медіаекспертів. Частина з них застерігала від надмірного втручання держави у сферу свободи слова, однак наголошувала, що дорадчий орган може бути корисним для розв'язання проблем медіасередовища, якщо не матиме контрольних функцій.