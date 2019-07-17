У Зеленського хочуть створити новий орган з питань інформаційної політики: деталі

Офіс президента України ініціює створення Ради з питань свободи слова при главі держави. До складу Ради мають входити по одному представнику від центральних українських засобів масової інформації.

Новий орган повинен допомагати фіксувати та усувати загрози для свободи слова, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно",

– підкреслив Кирило Тимошенко.

Одним з пріоритетів роботи нового органу буде захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств та медіаексперти.

Також є ідея створити при керівниках обласних держадміністрацій аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації.

Журналіст та медіаменеджер Зураб Аласанія у коментарі 24 каналу підкреслив, що коли йдеться про створення державного органу, який займатиметься питаннями свободи слова, то їй "хана".

"Маю сумніви, що держава має такі повноваження. Втім якщо це справді так, то є підґрунтя цього побоюватись. Втручання держави у свободу слова – це трохи дивна річ. Регулювання – ще так-сяк", – підкреслив Аласанія.

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Натомість, за його словами, якщо мова йде про створення дорадчого органу, а не державного органу контролю, то все не так погано.

Дорадчий орган може бути створений. Проблем зі свободою слова повно, і не тільки у нас,

– резюмував журналіст.

Що відомо про ініціативи команди Зеленського щодо питань свободи слова?Радник Президента України володимира Зеленського Микита Потураєв заявив про бажання президентської команди ліквідувати Міністерство інформаційної політики.



Крім того, команда Зеленскього має намір об'єднати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення з Державним комітетом телебачення і радіомовлення та змінити квотний принцип формування Нацради.