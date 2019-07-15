У Зеленського хочуть ліквідувати Міністерство інформаційної політики

Команда Президента України Володимира Зеленського планує ліквідувати Міністерство інформаційної політики. Окрім того, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати із Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

У Держкомтелерадіо мало господарських функцій, про це заявив радник команди Президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв, пише "Детектор медіа".

Заява президента: Не дамо монополізувати телебачення таким, як Медведчук, – Зеленський

Потураєв заявив, що цей комітет треба "зміцнити в тому числі і фінансово, особовий склад". Водночас у команді глави держави обіцяють "забезпечити незалежність регулятора".

МІП (Міністерство інформаційної політики) ми плануємо перезавантажити у нуль,

– сказав він.

Окрім того, зараз у команді Президента обговорюють різні можливості зміни квотного принципу формування Нацради. Зокрема, по три члени зможуть призначати Президент, парламент і Кабмін. Однак остаточне рішення ще не узгоджено.

Потураєв додав, що оновлена Нацрада буде мати розширені функції.

В Адміністрації Президента і раніше не заперечували можливості зменшення кількості міністерств у майбутньому. Їх хочуть скоротити, аби не було зайвих посад.

Зазначимо, Нацради з телебачення та радіомовлення (незалежний регуляторний орган) та Держкомтелерадіо (орган виконавчої влади) передбачені Конституцією України. Однак Потураєв пояснив, що їх планують об’єднати, змінивши Конституцію. При цьому новостворений регулятор має залишитись конституційним органом.