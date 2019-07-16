16:12
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Зеленського хочуть, щоб міністерств залишилось якнайменше

      203 Читать новость на русском
      У Зеленського хочуть скоротити кількість міністерств до мінімуму
      У Зеленського хочуть скоротити кількість міністерств до мінімуму / Мін'юст

      Після позачергових парламентських виборів на Кабінет міністрів України чекає масштабне реформування. Зокрема, міністерств значно поменшає.

      Кількість міністерств буде мінімізована, про це заявив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, пише "Укрінформ".

      Цікаво: Відомі 5 кандидатів на пост прем’єр-міністра України, – ЗМІ

      Однак наразі точно її назвати у президента не можуть, оскільки це буде залежати від результатів виборів до Верховної Ради.

      Ми повинні враховувати, що можуть бути коаліційні переговори з партнерами і, відповідно, формат Кабінету міністрів може змінюватися з урахуванням коаліційних домовленостей, 
      – сказав Рябошапка.

      Така ідея для Офісу Президента не нова. Схожі наміри вже озвучував заступник голови Олексій Гончарук. Тоді наміри скоротити кількість міністерств він пояснював тим, що новий уряд потрібно формувати максимально прагматично.

      Окрім того, Микита Потураєв заявив, що ліквідувати збираються Міністерство інформаційної політики України. Окрім того, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати із Державним комітетом телебачення і радіомовлення, хоча для цього потрібно буде змінити конституцію.

      blog_ava
      11-місячна дитина випала з 5 поверху в руки перехожих
      сьогодні
      8255
      Теги: Офіс Президента Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      55908
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      сьогодні , 13:00 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      3748
      Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      сьогодні , 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      13
      Когда и как произойдет колонизация Луны
      сьогодні , 15:30 Когда и как произойдет колонизация Луны
      Іван Яковина 157
      Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      сьогодні , 15:11 Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      Блог Соцмережі 6426
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук