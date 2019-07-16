У Зеленського хочуть, щоб міністерств залишилось якнайменше

Після позачергових парламентських виборів на Кабінет міністрів України чекає масштабне реформування. Зокрема, міністерств значно поменшає.

Кількість міністерств буде мінімізована, про це заявив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, пише "Укрінформ".

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Однак наразі точно її назвати у президента не можуть, оскільки це буде залежати від результатів виборів до Верховної Ради.

Ми повинні враховувати, що можуть бути коаліційні переговори з партнерами і, відповідно, формат Кабінету міністрів може змінюватися з урахуванням коаліційних домовленостей,

– сказав Рябошапка.

Така ідея для Офісу Президента не нова. Схожі наміри вже озвучував заступник голови Олексій Гончарук. Тоді наміри скоротити кількість міністерств він пояснював тим, що новий уряд потрібно формувати максимально прагматично.

Окрім того, Микита Потураєв заявив, що ліквідувати збираються Міністерство інформаційної політики України. Окрім того, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати із Державним комітетом телебачення і радіомовлення, хоча для цього потрібно буде змінити конституцію.