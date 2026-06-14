Когда публикация фото человека в сети является незаконной?

Согласно правилам, распространение фото или видео, на котором присутствует физическое лицо, может происходить только при наличии его согласия. В случае смерти человека, медиаматериалы можно распространять с согласия детей, супруги/супруга, а если их нет, то с разрешения родителей, братьев или сестер. Заслуженный юрист Украины, управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Екатерина Чехунова объяснила в комментарии 24 Каналу, в каких случаях можно требовать от автора удаления конкретного фото или видео.

Смотрите также Право, гарантированное Конституцией: что следует делать человеку, задержанному полицией

В Гражданском кодексе, а именно в статье 308, говорится о том, что художественные произведения, на которых изображено физическое лицо, могут быть публично показаны, воспроизведены, распространены только с согласия этого лица, или его представителей.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Например, лицо обнаружило свою фотографию на странице заведения, компании или другого пользователя социальной сети, хотя не давало согласия на ее публикацию. В таком случае она имеет право обратиться к владельцу страницы с требованием удалить материал, а в случае отсутствия добровольного реагирования – подать жалобу администрации платформы или обратиться в суд с требованием о прекращении нарушения и возмещении морального вреда.

Кроме того, даже если человек ранее разрешал публиковать контент со своим изображением, то он имеет право отозвать такое согласие. Согласно нормам Закона Украины «О защите персональных данных», обработку материала можно запретить без указания мотивов, если единственным основанием для его распространения является согласие этого же человека.

Более того, лицо уже после дачи согласия может потребовать прекращения публичного показа в той части, которая касается его личной жизни.

Например, если пациент подписал согласие на фото- и видеосъемку своего лица/результата, однако впоследствии передумал относительно дальнейшего использования своего изображения в материалах, касающихся его личной жизни. В такой ситуации он может отозвать ранее данное согласие и потребовать прекращения дальнейшего распространения соответствующих материалов, а при наличии правовых оснований – их удаления из публичного доступа,

– уточнила адвокат.

Отдельные положения касаются распространения фотографий из личного профиля без разрешения. Екатерина Чехунова рассказала, что судебная практика ранее определяла, что если лицо самостоятельно распространяет такую фотографию на своих страницах, то использование такого контента на других ресурсах является правомерным.

Показательным является дело №214/11028/21, рассмотренное Верховным Судом. В результате было определено, что размещение фотографии в социальной сети без ограничения круга пользователей, которые могут просматривать эту фотографию, является публичным показом фотографии. Человек фактически дал согласие и сделал такую информацию открытой.

Но эксперт объяснила, – что когда фотографии были открыты только для определенного круга пользователей, то публичного права на распространение таких фото не было, а значит, их использование без согласия автора не разрешается.

Что еще стоит знать о защите персональных данных?

В Украине в рамках евроинтеграции готовятся изменения в законодательство о защите персональных данных. Предлагается усилить контроль за фото- и видеосъемкой граждан и дальнейшим распространением таких материалов. Граждане получат больше возможностей требовать удаления своих персональных данных или возражать против их использования. Реформа должна заработать до конца 2026 года.

Закон устанавливает важное исключение: если съемка происходит открыто на улице, во время митингов, собраний, конференций или других публичных мероприятий, согласие каждого человека не требуется. В то же время человек может потребовать прекратить распространение материалов, если они касаются его личной жизни.