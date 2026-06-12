Будет ли съемка людей на улице без их согласия нарушением?

В Гражданском кодексе определено общее правило, что съемка людей должна происходить только с их согласия. Особенно, когда это касается детей. Создание и распространение фото- и видеоматериалов с несовершеннолетними происходит только при наличии согласия их родителей или других законных представителей. Наличие согласия должно быть выражено четко. Но исключение из правил все же существует. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала заслуженный юрист Украины, руководящий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Екатерина Чехунова.

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В целом после того, как автор опубликует контент, он должен проинформировать человека о том, с какой целью и где именно будут публично показаны, воспроизведены или распространены такие фото.

При этом эксперт выделяет места общего доступа, где при условии открытости съемки человек сразу поймет, что его могут сфотографировать, и соглашается на это.

Фотографировать людей без получения прямого согласия можно на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Екатерина Чехунова Управляющий партнер Адвокатского объединения Doctor Law Ключевое – съемка должна проводиться открыто. Скрытая съемка, даже в общественном месте, запрещается.

Адвокат привела в качестве примера материалы дела №562/744/17, в котором Верховный Суд указал, что видеосъемка, осуществленная в общественном месте, открыто, неприкрыто, если при этом участники не высказывали требование не снимать их, не требует обязательного получения разрешения на ее проведение и указывает на правомерность и допустимость такого доказательства.

В то же время Екатерина Чехунова отметила, что даже в случаях, когда согласие на съемку не требуется, в частности во время открытой съемки в общественных местах или на публичных мероприятиях, человек все же имеет право возразить против дальнейшей фиксации его изображения.

В случае высказывания ею требования прекратить съемку, фотографирование или видеозапись должны быть немедленно прекращены, а материалы с ее участием – изъяты или удалены. ️Эти правила распространяются только на физических лиц и не применяются к служебным, должностным или публичным лицам в процессе выполнения ими служебных обязанностей,

– рассказала эксперт.

Подобные решения суда тоже существуют. Так, Васильковский районный суд Днепропетровской области еще в 2021 году указывал, что видеосъемка главного врача, то есть должностного лица, без его согласия не является нарушением. Если съемка происходила во время выполнения медиком своей работы, то гарантии статьи 307 Гражданского кодекса не распространяются.

В Украине хотят обновить правила фото- и видеосъемки людей

В Украине готовят масштабное обновление законодательства о защите персональных данных, которое может повлиять и на правила фото- и видеосъемки граждан. Изменения связаны с выполнением требований Европейского Союза и гармонизацией украинского законодательства с европейскими стандартами. Одной из ключевых нововведений может стать усиление контроля за использованием изображений людей.

Граждане получат больше возможностей требовать удаления своих персональных данных или возражать против их распространения. В то же время эксперты напоминают, что определенные механизмы защиты уже существуют в статье 307 Гражданского кодекса Украины. Она предусматривает, что человека можно снимать только с его согласия, хотя для открытой съемки на улицах, митингах, конференциях и других публичных мероприятиях действуют исключения.