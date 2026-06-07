Куда можно обращаться для вызова бесплатного адвоката?

Первоначально, когда полицейские задержали человека, они должны сообщить об этом в систему Бесплатной юридической помощи. Специально для задержанного подберут специалиста, который будет работать по определенному запросу за счет государства. Об этом пишут представители БПП в фейсбуке.

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До того, пока адвокат не приедет на место, полицейский не может осуществлять процессуальные действия, а задержанный не должен ничего подписывать.

Важно! Если правоохранители не сообщили систему бесплатной юридической помощи или начали допрос без адвоката в случаях, когда его участие является обязательным, это может стать основанием для признания отдельных доказательств недопустимыми в суде. Суд оценивает, были ли соблюдены права задержанного при проведении процессуальных действий.

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Сразу после задержания человек имеет право знать причину задержания, ему должны разъяснить, предоставить возможность связаться с родственниками и адвокатом, а также обеспечить медицинскую помощь при необходимости. Кроме того, задержанный имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких. При этом человек, которого задержали, может отказаться от услуг бесплатного адвоката и позвать другого за собственные деньги.

Эксперты говорят, что в случае, если полицейские применили против задержанного насилие, пытки, или другие жестокие действия, унижающие достоинство, то об этом также следует знать адвокату.

Если человек будет заявителем, свидетелем или потерпевшим лицом в производстве, то в связи с незаконностью такого задержания он тоже будет иметь право на бесплатные услуги по представительству интересов для защиты прав.

Представительство интересов в этих случаях осуществляется до завершения соответствующих производств,

– уточнили в БПП.

Если человеку нужен бесплатный адвокат по любым вопросам, то он может сначала получить устную консультацию по телефону 0 800 213 103 с 8:00 до 18:00. За помощью можно обратиться в ближайшее бюро юридической помощи, действующее в каждой области.

Отметим, что право на бесплатную юридическую помощь гарантируется Законом Украины и Конституцией.

Как действовать водителю, если его остановила полиция?

Юристы объяснили, что втребование открыть багажник не всегда является законным. Полицейские должны иметь предусмотренные законом основания для проведения осмотра транспортного средства и сообщить водителю причину таких действий. Если речь идет именно об осмотре, а не поверхностную проверку, процедура должна происходить с соблюдением установленных требований и надлежащей фиксацией процесса.

Водитель не обязан отвечать на все вопросы полицейского во время остановки автомобиля. В частности, закон не требует объяснять, куда человек едет, откуда возвращается или с какой целью осуществляет поездку. Водитель имеет право предоставлять только те документы и сведения, которые прямо предусмотрены законодательством. Это не считается нарушением или неповиновением правоохранителям.