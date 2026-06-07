Куди можна звертатися для виклику безоплатного адвоката?

Першочергово, коли поліціянти затримали людину, вони повинні повідомити про це до системи Безоплатної правничої допомоги. Спеціально для затриманого підберуть фахівця, який працюватиме за певним запитом коштом держави. Про це пишуть представники БПД у фейсбуці.

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До того, доки адвокат не приїде на місце, поліця не може здійснювати процесуальні дії, а затриманий не має нічого підписувати.

Важливо! Якщо правоохоронці не повідомили систему безоплатної правничої допомоги або почали допит без адвоката у випадках, коли його участь є обов'язковою, це може стати підставою для визнання окремих доказів недопустимими в суді. Суд оцінює, чи були дотримані права затриманого під час проведення процесуальних дій.

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Одразу після затримання людина має право знати причину затримання, їй мають роз'яснити, надати можливість зв'язатися з родичами та адвокатом, а також забезпечити медичну допомогу за потреби. Крім того, затриманий має право не свідчити проти себе та своїх близьких. При цьому людина, яку затримали, може відмовитися від послуг безкоштовного адвоката й покликати іншого за власні гроші.

Експерти кажуть, що у випадку, якщо поліціянти застосували проти затриманого насильство, катування, чи інші жорстокі дії, що принижують гідність, то про це також варто знати адвокату.

Якщо людина буде заявником, свідком або потерпілою особою у провадженні, то у зв’язку з незаконністю такого затримання вона теж матиме право на безоплатні послуги з представництва інтересів для захисту прав.

Представництво інтересів у цих випадках здійснюється до завершення відповідних проваджень,

– уточнили в БПД.

Якщо людині потрібен безкоштовний адвокат з будь-яких питань, то вона може спочатку отримати усну консультацію за номером телефону 0 800 213 103 з 8:00 до 18:00. За допомогою також можна звернутися до найближчого бюро правничої допомоги, що діє в кожній області.

Зазначимо, що право на безоплатну правничу допомогу гарантується Законом України та Конституцією.

Як діяти водієві, якщо його зупинила поліція?

Юристи пояснили, що вимога відкрити багажник не завжди є законною. Поліцейські повинні мати передбачені законом підстави для проведення огляду транспортного засобу та повідомити водієві причину таких дій. Якщо йдеться саме про огляд, а не поверхневу перевірку, процедура має відбуватися з дотриманням встановлених вимог і належною фіксацією процесу.

Водій не зобов'язаний відповідати на всі запитання поліцейського під час зупинки автомобіля. Зокрема, закон не вимагає пояснювати, куди людина їде, звідки повертається чи з якою метою здійснює поїздку. Водій має право надавати лише ті документи й відомості, які прямо передбачені законодавством. Це не вважається порушенням чи непокорою правоохоронцям.