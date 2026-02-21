С какого возраста в Украине можно сменить фамилию и как это сделать

Украинцы имеют право по собственному желанию изменить не только фамилию, но и имя и отчество. Однако законодательство устанавливает предельный возраст для таких изменений.

С какого возраста можно сменить фамилию?

Процедуру изменения фамилии, собственного имени и отчества регламентирует статья 6 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния".

Смотрите также 17-летние юноши должны стать на учет: как это сделать

По закону, изменить фамилию украинцы могут минимум в 14 лет:

в 14 лет для изменения фамилии необходимо согласие обоих родителей;

после 16 лет согласия уже не требуется – менять фамилию можно по своему усмотрению.

Если ребенок достиг 14 лет и находится под опекой попечителей, они должны предоставить официальное согласие на смену фамилии.

В то же время есть ряд случаев, когда в 14 лет достаточно согласия одного из родителей для осуществления процедуры. Это возможно, если один из родителей:

умер;

признан безвестно отсутствующим;

объявлен умершим;

признан ограниченно дееспособным;

признан недееспособным;

лишен родительских прав в отношении ребенка.

Также согласия только одного из родителей достаточно, если данные об отце или матери ребенка исключили из актовой записи о его рождении, или внесли в него информацию об отце ребенка по заявлению матери.

Обратите внимание! Если один из родителей выступает против изменения фамилии, то спор может решить орган опеки или суд. При этом учитывается выполнение родителями своих обязанностей и интересы ребенка.

Как изменить фамилию?

Чтобы изменить фамилию, необходимо подать заявление в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту своего проживания:

К заявлению прилагаются:

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении;

фотография;

квитанция об уплате государственной пошлины.

Если ребенку не исполнилось 16 лет, к документам прилагается согласие родителей. Заявления о предоставлении согласия на изменение имени родители или попечители дают в письменной форме лично.

Получить свидетельство о смене имени можно в течение 3 месяцев, пишет Действие.

Обратите внимание! В Минюсте отмечают, что ограничений по количеству изменения фамилии в Украине не установлено. Но после этой процедуры придется обменивать и все другие документы, которые удостоверяют личность, например, паспорт гражданина Украины, загранпаспорт и тому подобное.

Нужно ли менять бумажный паспорт?