От решения ВВК зависит помощь семье: как обжаловать заключение после смерти военного

Если заболевание, связанное с выполнением боевых задач, стало причиной смерти, то семья военного имеет право на большую денежную помощь. Поэтому важна формулировка заключения ВВК, которое члены семьи при необходимости могут обжаловать.

Как можно доказать, что смерть военного связана с болезнью из-за защиты Родины?

На военно-врачебную комиссию возложена обязанность устанавливать связь смерти воина с его болезнью. Если болезнь, что привела к смерти, была у человека раньше и только ухудшилась во время военной службы, то ее связь с выполнением задач нельзя доказать. В то же время решение ВВК можно обжаловать, сообщает адвокат Дарья Тарасенко.

В одном конкретном деле ВВК, просмотрев документы военного, определила, что его заболевание возникло в период службы в воинских частях и учреждениях, или же это было заболевание, возникшее до военной службы, а в период службы достигло такого развития, который привел к смерти.

Семья военного не согласилась с таким выводом. По словам родных, у мужчины ухудшилось здоровье именно во время выполнения боевого задания. Его эвакуировали из зоны боевых действий и на осмотре диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. Несколько месяцев он находился без сознания в больнице. Но в этом деле возникла интересная деталь: умер военный из-за тяжелого осложнения заболевания кишечника.

Чтобы доказать, что болезнь, из-за которой умер военный, связано с защитой Родины, семья вместе с адвокатами собрала и подготовила все дополнительные медицинские документы о состоянии здоровья умершего. Удалось собрать полный анамнез, что собирался в течение жизни. Также специалисты обратили внимание, что на момент смерти военнослужащий не находился в воинской части, а просто с поля боя был направлен на стационарное длительное лечение.

Штатной ВВК было отменено предыдущее решение и установлено, что заболевание и причина смерти является следствием выполнения задач по защите Родины, что подтверждается медицинской и военно-учетной документацией,

– написала адвокат Тарасенко.

Обжаловать решение ВВК после смерти военного из-за болезни нужно для правильной формулировки. От этого зависит, какую именно сумму денежной помощи будут иметь родные воина. Разница между формулировками "заболевание связано с прохождением службы" и "заболевание связано с защитой Родины" имеет принципиальное значение.

К слову, больше всего подобных проблем у семей возникает тогда, когда у военного были хронические заболевания еще до мобилизации. ВВК может считать, что служба только ухудшила состояние, но не стала непосредственной причиной смерти. Именно поэтому адвокаты советуют собирать полный медицинский анамнез и все документы еще во время лечения военного.

Как оформить единовременное денежное обеспечение после смерти военного?

Чтобы получить единовременное денежное пособие, родственники погибшего воина должны обратиться в ЗАГС и оформить свидетельство о его смерти. Кроме того, воинская часть оформляет выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава, документы о причинах и обстоятельствах гибели, выписка из приказа о выплате от 30 до 100 тысяч гривен или денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения. С этими документами надо пойти в ТЦК, где подается заявление о выплате единовременной денежной помощи.

Недавно Верховный Суд подтвердил, что право на получение единовременного денежного пособия имеют совершеннолетние дети погибших военных, а не только жена/муж или родители.