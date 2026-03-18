Пьяные нацгвардейцы хотели отобрать гражданское авто: погоня на Полтавщине закончилась трагически

Сержанта Национальной гвардии признали виновным в смертельном ДТП на Полтавщине, которое произошло во время погони за гражданским авто. Установлено, что он вместе с руководителем в тот момент находились в нетрезвом состоянии.

Что известно о погоне и смертельном ДТП на трассе Полтава-Кропивницкий?

Новосанжарский районный суд рассматривал дело о смертельной аварии 24 августа 2025 года во время преследования другого автомобиля. Военные ехали по трассе на волонтерском автомобиле Hyundai Terracan. Они не выполняли заданий и в собственных целях передвигались из Кременчуга в Полтаву. Об этом говорится в материалах дела.

Пьяные военные ехали, чтобы поздравить жену лейтенанта с Днем рождения. Как выяснилось во время экспертизы, у водителя в крови было 0,77 промилле алкоголя, а у пассажира - 2,9 промилле. В какой-то момент на пути военные заметили попутный автомобиль Land Rover. Возле села Черноглазовка нацгвардейцы заблокировали движение внедорожника, ведь хотели им завладеть.

Военные прижали авто к обочине и стали прямо перед ним. Лейтенант пошел к водителю Land Rover с требованием отдать им машину якобы на нужды ВСУ. Однако владелец внедорожника не стал отвечать на незаконные требования, закрылся внутри с пассажиркой и начал вызывать полицию. Военный, услышав это, отошел в сторону. В этот момент водитель Land Rover смог поехать дальше.

Однако военные не останавливались и начали преследовать внедорожник на дороге. Погоня продолжалась полчаса. Военные всячески мешали мужчине ехать: сигналили, мигали фарами, прижимали к обочине, и даже пытались попасть в авто бейсбольной битой во время обгона.

В результате сержант из-за превышения скорости не справился с управлением и выехал на левую обочину. Далее авто поехало в сторону реки и перевернулось. Руководитель военного, который был пассажиром, получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Во время суда сержант признал вину в совершении ДТП и незаконченном покушении на завладение транспортным средством. Наказание за это предусмотрено статьей 289 Уголовного кодекса Украины.

По решению судьи, мужчину приговорили к 6 годам заключения и лишили права управлять транспортными средствами на 5 лет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Жена погибшего лейтенанта, которая осталась с двумя несовершеннолетними детьми, подала гражданский иск. Так виновник аварии должен заплатить 42 799 гривен материального ущерба за расходы на погребение и 900 тысяч гривен моральной компенсации. Сумму пришлось уменьшить, ведь суд принял во внимание, что именно погибший был инициатором и участником уголовного преступления, которое в результате привело к трагедии.

