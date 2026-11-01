Побег из учебного центра до завершения БЗВП: грозит ли мобилизованному наказание

После мобилизации человек сразу становится военнообязанным, а значит, уже в учебном центре он имеет те же права и обязанности, что и непосредственно на службе. Однако во время базовой общевойсковой подготовки закон называет таких служащих "рекрутами".

Особый статус военнослужащего в учебном центре

Когда гражданин попадает в учебный центр, по правилам он должен завершить БЗВП. В это время уже действуют правила военной службы, а незавершенное обучение и побег с места дислокации вполне правомерно приравниваются к самовольному оставлению части. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Те, кто проходит обучение, сразу получают военное звание "рекрут". Речь идет о лицах рядового состава, в частности о гражданах, призванных во время мобилизации.

Для мобилизованного служба при этом начинается не после окончания учебного центра, получения военно-учетной специальности или направления в боевую бригаду, а с момента, предусмотренного статьей 24 Закона №2232-XII: как правило, со дня отправки из ТЦК и СП в воинскую часть,

– пояснили специалисты.

То есть СОЧ призванный человек может совершить еще во время обучения. За такое нарушение в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Украины наступает ответственность.

Аргументы "я еще был рекрутом", "не получил ВОС", "не закончил БЗВП" и т. п. не спасут от подозрения в самовольном оставлении части, если имеются предусмотренные законом основания. Даже оставление учебного центра уже будет нарушением:

если мобилизованный военнослужащий сознательно без разрешения командира покинул место службы;

военнослужащий не вернулся из отпуска или командировки.

Однако уголовная ответственность налагается на человека после установления всех условий, продолжительности отсутствия и других признаков состава правонарушения.

Напомним, что за самовольное оставление части во время военного положения военнослужащему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Избежать наказания можно, если вернуться в часть в течение трех суток после нарушения и предоставить объяснения командиру.

Судебная практика показывает, что в некоторых случаях, особенно если СОЧ длится недолго и имеет обоснованные причины, военнослужащим могут наложить штраф.