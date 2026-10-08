Достаточно ли самого факта беспричинного отсутствия на службе

Украинский Уголовный кодекс на данный момент редко позволяет назначать наказание в виде штрафа, если лицо признает себя виновным в самовольном оставлении части. В большинстве случаев военнослужащий за такое нарушение либо получает от 5 до 10 лет лишения свободы, либо может вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности. Об особенностях наказания за СОЧ в комментарии 24 Каналу рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

По словам эксперта, на практике проблема может возникнуть, если военнослужащий не предупредил командира о своем отсутствии. Так, например, известен случай, когда человек находился на стационарном лечении, куда его забрали с позиции. Командир, не зная об этом, сдал его в СОЧ.

Роман Лихачев Военный адвокат Достаточно доказать лишь факт отсутствия военнослужащего без уважительных причин. Пребывание в стационаре – это уважительная причина, но все же нужно сообщать об этом командованию.

Могут ли наказать штрафом, а не тюрьмой

Общее правило во время военного положения касается отсутствия военнослужащего на службе в течение трех дней. Но даже за один день пребывания в СОЧ может последовать ответственность. Например, дело №596/1253/26 рассматривалось в Тернопольской области. Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть примерно на сутки. Он отсутствовал с 14:00 15 сентября до 15:40 16 сентября. Веских причин для отсутствия у него не было. В часть мужчина все же вернулся, но самовольное оставление части было зафиксировано командованием в соответствующем протоколе.

1 октября Гусятинский районный суд признал его виновным по части 3 статьи 172-11 КоАП и назначил лишь административное наказание – штраф в размере 8 500 гривен.

То есть в определенных случаях, в частности, если СОЧ совершено в боевой обстановке лишь на один день, такое наказание действительно может быть правомерным.

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Роман Лихачев объяснил, что в указанной статье говорится:

самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим (кроме срочной военной службы), а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов, неявка его вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, невозвращение из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 10 суток, наказывается штрафом от 500 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Адвокат отметил, что при определении наказания необходимо различать, в каких случаях будет именно административная ответственность, а в каких – уголовная.

В таких делах единственным выходом для человека, если он действительно совершил СОЧ, является возвращение в свою или в другую воинскую часть. Даже если человек служил в ВСУ, он может вернуться в Нацгвардию и закрыть уголовное производство через суд,

– рассказал Роман Лихачев.

Напомним, ранее Минобороны Украины разъяснило порядок фиксации самовольного покидания части. Так, командир сначала принимает первоочередные меры для установления факта отсутствия военнослужащего. Для этого часть сначала пытается выйти на связь с военнослужащим. Одновременно проводят опрос сослуживцев или связываются с близкими или родственниками.

При необходимости о факте отсутствия на службе сообщают в Военную службу правопорядка.