Военный попал в больницу, а его обвинили в СОЧ: как дело решил суд

В воинской части служащего обвинили в самовольном оставлении позиции. Однако расследование не учло состояние бойца, которого после ранения эвакуировали в больницу. Из-за этого мужчина обратился в суд.

Почему воинская часть обвинила мужчину в СОЧ?

В воинской части провели расследование и выяснили, что мужчина мог уйти с огневой позиции и таким образом сбежать со службы. Однако суд разобрался в обстоятельствах дела №240/26371/25 и определил, что военный получил ранения и был дезориентирован.

Смотрите также Суд между военным и частью: как успешно защитить свои права

Суд в Житомире отменил приказ воинской части о проведенном расследовании и обвинения в самовольном оставлении части. Как выяснилось, боец получил ранение на позиции во время дежурства, его и других военных враг обстреливал различными типами вооружения. В результате истец получил контузию и потерял сознание. Долгое время он пролежал засыпанный землей. Когда очнулся, то увидел, что сам остался на позиции и не мог ни с кем связаться по телефону.

Далее мужчина пытался найти помощь и ушел от позиции. При этом, человек совсем не ориентировался в местности. На пути его встретили другие военные и оказали первую помощь и организовали эвакуацию в больницу.

Уже в медучреждении военный рассказал врачам об обстоятельствах получения травмы и рассказал, в какой части он служит.

Однако командование не учло, где находится боец и через трое суток начало служебное расследование. Часть определила, что человек совершил СОЧ. Судья уточнил у представителя воинской части, знали ли они о том, что человек попал в больницу. Выяснилось – знали, но при вынесении приказа это не учли.

Поэтому решением суда фактически был отменен этот приказ, а воинскую часть заставили повторно провести служебное расследование и учесть все установленные факты о месте пребывания военного.

Суд также обратил внимание, что для факта самовольного оставления части важным является наличие умысла уклониться от службы. В этом деле военный наоборот пытался найти помощь после ранения, сообщил врачам свои данные и не скрывал принадлежность к воинской части.

Это дело показывает важную проблему военных расследований во время боевых действий, когда части определяют сам факт пребывания бойца вне места службы как самовольное оставление части. Поэтому командование должно проверять все обстоятельства, а не делать выводы только по формальному отсутствию человека.

Что следует знать об ответственности за СОЧ?

Изменения в законодательстве установили, что за отсутствие военного на месте службы более трех дней установлен административный и уголовный порог. Теперь, чтобы вернуться в армию, человек должен обратиться в органы Военной службы правопорядка и пройти необходимую процедуру.

С недавних пор в Украине решили убрать возможность перевода военных между частями с помощью самовольного оставления части. Это нужно для избежания хаотичного перемещения и улучшения управления. Сейчас военные могут проверить свое право на перевод с согласия командира через приложение Армия+.

Как заявила Военный омбудсмен Ольга Решетилова, рост случаев СОЧ в Украине связан не столько с конфликтами внутри части, а больше с интенсивностью боевых действий.