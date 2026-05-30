Одинаковые права для родителей: что такое модель совместной опеки и кому она подходит

В семейном праве давно есть норма об одинаковом распределении прав и обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком между обоими родителями. В таких вопросах даже после развода родителей приоритетом определяется психологическое благополучие ребенка.

Что предусматривает модель совместной опеки?

Во время развода бывшие супруги определяют время, когда каждый из родителей будет воспитывать ребенка. Суд назначает одинаковое распределение прав и обязанностей по уходу за ребенком, который и называется "совместной опекой". Ребенок может по очереди проживать с каждым из родителей, если это остается в его интересах. Об этом рассказала адвокат Леся Дубчак.

По словам эксперта, сейчас на первый план ставится благополучие ребенка при решении споров семейного права. Принцип равенства родительских прав применяется, если родители могут воспитывать ребенка и не угрожают его жизни и здоровью.

Совместная опека предусмотрена Конвенцией о правах ребенка. По-настоящему практическое применение суд во Львовской области применил в деле №465/6496/19.

Эта судебная практика четко утвердила правила совместной опеки. Дети этого бывших супругов получили возможность проживать поочередно с каждым из родителей по две недели, начиная с утра воскресенья.

По завершению двух недель, в течение которых дети проживали с отцом или матерью, тот из родителей, с кем они проживали, обязан сопроводить (привезти) детей к месту жительства другого родителя и передать под физическую опеку другого родителя,

– постановил суд.

Как отметила адвокат Дубчак, этот случай показал, что в Украине можно применять нормы Конвенции о правах ребенка. Но при этом совместная физическая опека не может рассматриваться как универсальная или приоритетная модель разрешения спора. Суд может назначить такой вид воспитания ребенка, учитывая конкретные обстоятельства дела, индивидуальные характеристики ребенка и фактическую способность родителей воспитывать сына или дочь без ущерба их стабильности и развития.

Что следует знать об уплате алиментов на ребенка?

В Украине алименты можно взыскать через судебный приказ или исковое заявление, причем на одного ребенка обычно назначают 25% от заработка плательщика. Причем выплаты на ребенка можно требовать, пока пара состоит в браке, но не проживают вместе, или же одновременно с бракоразводным процессом и уже после развода.

При этом, родители обязаны не только платить основные алименты, но и участвовать в дополнительных расходах на ребенка – на лечение, развитие способностей, обучение или реабилитацию.

В проекте нового Гражданского кодекса законодатели предлагают ввести 6-месячный срок исковой давности для взыскания пени за неуплату алиментов. У комментарии 24 Канала адвокат Юлия Мартемьянова отметила, что это создаст необходимость регулярно подавать новые иски. Кроме того, срок взыскания алиментов через исполнительный документ, вероятно, сократят с 10 до 3 лет.