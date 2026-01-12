Льготы на коммуналку для супругов военных: суммируется ли скидка

Супруги, в котором оба имеют статус участников боевых действий, пользуются государственной льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом скидка не удваивается, даже если муж и жена проживают вместе.

Как платит за коммуналку семья военных?

Семьи, где оба супруга являются участниками боевых действий, имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области объяснили, как именно применяется такая скидка в случае совместного проживания двух льготников.

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает для участников боевых действий и членов их семей, проживающих вместе с ними, 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

Обратите внимание! Если и муж, и жена имеют статус УБД и живут по одному адресу, каждый из них формально имеет право на такую льготу. Впрочем процент скидки не добавляется: она не составляет 150%, а остается на уровне 75%.

При этом государство учитывает количество льготников в домохозяйстве при расчете норм потребления. То есть скидка применяется к объему услуг, определенного для двух человек, но с неизменным процентом компенсации.

Важно! Помните, что льгота действует только в пределах социальных нормативов, при условии регистрации и фактического проживания по одному адресу, а также при наличии действующих удостоверений участника боевых действий. Таким образом, супруги ветеранов войны могут существенно уменьшить расходы на коммунальные услуги, но без удвоения размера скидки.

