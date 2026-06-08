Должен был прибыть на службу через 72 часа: суд вынес приговор мужчине, совершившему повторное СОЧ

В Хмельницкой области суд признал виновным военного, который не выполнил решение суда после того, как его освободили от уголовной ответственности. Он был освобожден из-под стражи, но переехал в Тернопольскую область и проводил там время по своему усмотрению.

Что известно о нарушении военного, который не вернулся на службу после СОЧ?

Мужчина служил в одной из воинских частей, но совершил самовольное оставление части. Через суд в 2025 году с него сняли уголовную ответственность и был обязан вернуться на службу в Национальную гвардию. Но он этого не сделал, а потому суд вынес ему повторный приговор. Об этом говорится в материалах дела, о котором рассказал Хмельницкий горрайонный суд.

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Мужчина был участником боевых действий и старшим солдатом, который по неизвестным причинам совершил СОЧ. Суд освободил его от наказания и обязал явиться на службу не позднее, чем через 72 часа после вступления постановления в законную силу.

Однако даже после этого мужчина не явился в указанное время в часть. До конца марта он находился в Тернопольской области. После этого он сам пришел к следователю Государственного бюро расследований. Его обвинили в нарушении статьи 407 Уголовного кодекса, ведь без уважительных причин повторно не явился на службу в течение трех суток.

Такое нарушение, кроме основной квалификации, еще было признано как невыполнение решения суда, вступившего в законную силу.

На суде военный признал вину и отметил, что не мог служить из-за ухудшения состояния здоровья. Благодаря признанию вины и раскаянию человек мог получить менее суровое наказание, но тот факт, что СОЧ было совершено повторно, его отягощает. Как следствие, суд назначил мужчине пять лет лишения свободы. Сейчас его удерживают под стражей.

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Суд принял сторону военнослужащего, которого командование обвинило в самовольном оставлении части во время лечения. Военный находился на лечении после ранения и имел соответствующие медицинские документы, однако часть все равно издала приказ о его отсутствии без уважительных причин. Суд пришел к выводу, что командование не учло обстоятельства лечения, поэтому приказ о СЗЧ был отменен.

Командир разведывательного подразделения длительное время отсутствовал в подразделении, однако продолжал получать выплаты. Правоохранители расследуют возможное мошенничество и злоупотребление служебным положением, а фигуранту дела грозит уголовная ответственность.