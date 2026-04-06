Тысячи нарушений прав человека: омбудсмен рассказал о главных проблемах во время оповещения
- Количество жалоб на нарушение правил мобилизации возросло до нескольких тысяч, в частности из-за безосновательных задержаний и формальных медицинских осмотров.
- Права ветеранов нарушаются, включая неправомерные отказы в денежном обеспечении и ограничения пенсий.
В Украине с годами все больше граждан обращаются к Уполномоченному по правам человека из-за нарушения правил мобилизации. Люди в основном жалуются на превышение полномочий служащих ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению.
На что жаловались украинцы, которые стали свидетелями нарушений со стороны ТЦК?
Как рассказал Омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец, в 2022 году о нарушении норм мер оповещения сообщили только 18 раз, но с годами количество таких жалоб выросло до нескольких тысяч. Кроме того, Уполномоченному известны случаи, когда нарушались права ветеранов.
В 2025 году омбудсмен по правам человека получил 6 127 обращений от граждан. Закономерность росла. И среди самых популярных нарушений со стороны ТЦК были безосновательные задержания людей, избиения, запрет на встречу с адвокатом. Военнообязанные не могли пройти нормальный медицинский осмотр – ВВК только формально делали выводы, не учитывая болезни людей.
Так Лубинец отметил, что в Украине нужно согласовать основания для отсрочки и возможности уволиться со службы.
Были ли зафиксированы нарушения прав ветеранов?
Немало случаев показали, что права ветеранов тоже нарушаются. Тем, кто прошел войну, неправомерно отказывали в денежном обеспечении, некоторым ограничивали пенсии. Были также случаи, когда ветераны не могли воспользоваться своими законными правами на своевременное установление инвалидности или получения жилья.
Дмитрий Лубинец отметил, что несмотря на увеличение ветеранов войны законодательство в отношении них не меняли с 1993 года. Защита ветеранов предусмотрена базовым Законом, который часто меняли в течение многих лет. Но в то же время все актуальные законодательные нормы до сих пор "разбросаны" по разным законам и постановлениям, а не в одном главном документе.
Это несправедливо. И Правительство и Минветеранов должны реагировать в первую очередь,
– написал Уполномоченный.
Что известно о нарушении прав людей во время мобилизации?
Резонансным стало разоблачение антисанитарных условий и содержания людей в Ужгородском ТЦК. Работники незаконно задерживали людей, игнорировали состояние здоровья и превышали служебные полномочия. Из-за этого пошли заявления об уголовных правонарушениях, а омбудсмен взял ситуацию под свой контроль.
Как рассказал в интервью 24 Каналу народный депутат Федор Вениславский, факты возможных нарушений прав человека проверяются во время служебных перевіркок. Если преступления разоблачаются, то открываются соответствующие уголовные производства, которыми занимается Государственное бюро расследований.
Служащие ТЦК во время мероприятий по оповещению не имеют права скрывать лицо. Ношение балаклав не предусмотрено ни законом, ни уставом ВСУ. Поэтому люди имеют право требовать от представителей назвать свое имя и должность, а также показать лицо.