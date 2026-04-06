Тысячи нарушений прав человека: омбудсмен рассказал о главных проблемах во время оповещения

В Украине с годами все больше граждан обращаются к Уполномоченному по правам человека из-за нарушения правил мобилизации. Люди в основном жалуются на превышение полномочий служащих ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению.

На что жаловались украинцы, которые стали свидетелями нарушений со стороны ТЦК?

Как рассказал Омбудсман по правам человека Дмитрий Лубинец, в 2022 году о нарушении норм мер оповещения сообщили только 18 раз, но с годами количество таких жалоб выросло до нескольких тысяч. Кроме того, Уполномоченному известны случаи, когда нарушались права ветеранов.

Смотрите также Мобилизация в Украине изменится: интервью с Вениславским о новых решениях и скандальных делах

В 2025 году омбудсмен по правам человека получил 6 127 обращений от граждан. Закономерность росла. И среди самых популярных нарушений со стороны ТЦК были безосновательные задержания людей, избиения, запрет на встречу с адвокатом. Военнообязанные не могли пройти нормальный медицинский осмотр – ВВК только формально делали выводы, не учитывая болезни людей.

Так Лубинец отметил, что в Украине нужно согласовать основания для отсрочки и возможности уволиться со службы.

Были ли зафиксированы нарушения прав ветеранов?

Немало случаев показали, что права ветеранов тоже нарушаются. Тем, кто прошел войну, неправомерно отказывали в денежном обеспечении, некоторым ограничивали пенсии. Были также случаи, когда ветераны не могли воспользоваться своими законными правами на своевременное установление инвалидности или получения жилья.

Дмитрий Лубинец отметил, что несмотря на увеличение ветеранов войны законодательство в отношении них не меняли с 1993 года. Защита ветеранов предусмотрена базовым Законом, который часто меняли в течение многих лет. Но в то же время все актуальные законодательные нормы до сих пор "разбросаны" по разным законам и постановлениям, а не в одном главном документе.

Это несправедливо. И Правительство и Минветеранов должны реагировать в первую очередь,

– написал Уполномоченный.

Что известно о нарушении прав людей во время мобилизации?