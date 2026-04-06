Как удалось отменить штраф ТЦК?

Мужчина получил повестку не так, как того требует закон. Гражданин также не получил надлежащего уведомления о рассмотрении дела по штрафу ТЦК. Все эти факты позволили его закрыть. Об этом говорится в материалах дела №468/2930/23.

Смотрите также Когда ТЦК превышают полномочия: в Раде ответили, как разбираются с нарушителями

Мужчина судился, потому что считал неправомерным постановление об админнарушении по статье 210-1 КУоАП, за которое гражданин должен был заплатить 5 100 гривен. Штраф появился якобы из-за неявки истца по требованию ТЦК.

По словам мужчины, он не получал правильно оформленную повестку о вызове в Территориальный центр. Так же не знал об открытии дела против себя, а потому не воспользовался правом на защиту.

В ТЦК отметили, что о деле мужчине сообщили в частности с помощью месседжеров, а о факте нарушения говорится в материалах административного производства.

Суд стал на сторону мужчины, ведь признал, что в ТЦК действительно не оформили повестку, как того требует закон: не было четко прописано дату, время и место явки.

Вывод по электронному уведомлению о рассмотрении дела суд также сделал. Было определено, что электронные сообщения не считаются законным и надлежащим вызовом нарушителя.

Поэтому отсутствие лица было по уважительной причине, ведь ТЦК нарушили процессуальные гарантии, о возможности лица защищать себя при рассмотрении дела и давать объяснения.

Кроме того, мужчине не могли присудить штраф, ведь для привлечения к ответственности по инкриминируемой статье он должен был совершить правонарушение дважды в течение года, чего не было.

Так иск судья удовлетворил, постановление о штрафе отменено, и все дело о вероятном нарушении мужчины было закрыто.

Будут ли электронные повестки?