Об этом говорится в документе, который был опубликован на сайте Международного уголовного суда.

Смотрите также Венгрия решила не выходить из Международного уголовного суда

Что известно о деле Карима Хана?

Международный уголовный суд в Гааге принял решение об отстранении главного прокурора Карима Хана после завершения дисциплинарного разбирательства, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Исполнительный комитет суда большинством голосов признал, что в деле есть основания расценивать действия чиновника как серьезное нарушение.

Вопрос о его дальнейшем пребывании в должности передан на рассмотрение государств-членов МУС, которых насчитывается 125. В то же время в суде отмечают, что это решение не является окончательным и не означает автоматической отставки прокурора. Окончательное решение может быть принято только после специального голосования стран-участниц.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Обвинения против Карима Хана впервые появились в 2024 году. Его выдвинула сотрудница МУС, которая заявила о длительных случаях якобы принудительного поведения сексуального характера во время работы в штаб-квартире суда в Гааге. Сам Хан все обвинения отрицает.

Из-за скандала он уже ранее временно отстранился от руководства прокуратурой, которая занимается расследованием международных преступлений. Решение об отстранении принимали на основе материалов надзорного органа ООН, рекомендаций экспертной группы и письменных объяснений сторон процесса. Дальнейшие шаги будут зависеть от позиции стран-членов МУС.

Напомним, Карим Хан получил широкое международное внимание как прокурор Международного уголовного суда. В 2023 году именно по его инициативе МУС согласовал ордер на арест Владимира Путина в связи с депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

Позже он также обращался в суд с требованием выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это было связано с обвинениями в возможных военных преступлениях во время боевых действий в Секторе Газа в рамках войны против ХАМАС.