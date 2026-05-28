Об этом сообщает Telex.

Смотрите также "Мадьяр и Орбан могли заключить соглашение": политолог объяснил, чем это может обернуться для Украины

Что известно об отмене выхода Венгрии из МУС?

За отмену выхода Венгрии из МУС проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", против – 37 депутатов от "Фидес-KDNP", воздержались – 5 депутатов от "Ми Хазанк".

На прошлой неделе в резолюции правительство уже выразило свое намерение остановить этот процесс. Он, напомним, был начат на основании решения правительства Орбана.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К слову, правительство Орбана в апреле 2025 года объявило, что начнет процесс выхода Венгрии из МКС, но впоследствии большинство партии "Фидес" в парламенте проголосовало против этого.



Когда в то время израильский премьер Нетаньяху, который находится в розыске МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом, его не арестовали, хотя должны были бы это сделать согласно международному праву.

Новый премьер Венгрии Мадьяр от имени своего правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он отметил, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелых международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".

Поэтому, по мнению Мадьяра, для этого нужно сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

К слову, 14 мая истек срок действия ряда "чрезвычайных законов" Орбана. Новому парламенту пришлось пересмотреть почти 1000 постановлений, чтобы предотвратить потерю их силы.

Ошибочно венгерское правительство разрешило отменить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Но ограничения таки вернули.