Про це повідомляє Telex.

Що відомо про скасування виходу Угорщини з МКС?

За скасування виходу Угорщини з МКС проголосували 133 депутати від партії "Тиса", проти – 37 депутатів від "Фідес-KDNP", утрималися – 5 депутатів від "Мі Хазанк".

Минулого тижня у резолюції уряд уже висловив свій намір зупинити цей процес. Він, нагадаємо, був розпочатий на підставі рішення уряду Орбана.

До слова, уряд Орбана у квітні 2025 року оголосив, що розпочне процес виходу Угорщини з МКС, але згодом більшість партії "Фідес" у парламенті проголосувала проти цього.



Коли у той час ізраїльський прем'єр Нетаньягу, який перебуває у розшуку МКС, прибув до Будапешта з офіційним візитом, його не заарештували, хоча мали б це зробити згідно з міжнародним правом.

Новий прем'єр Угорщини Мадяр від імені свого уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок, 26 травня.

Він зазначив, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі".

Тож, на думку Мадяра, для цього потрібно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

До слова, 14 травня закінчився термін дії низки "надзвичайних законів" Орбана. Новому парламенту довелося переглянути майже 1000 постанов, аби запобігти втраті їхньої чинності.

