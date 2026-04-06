ТЦК не дали отсрочку, из-за чего мужчина пошел в суд: законным ли был отказ

Мужчина смог отстоять свое право на отсрочку и доказал бездействие ТЦК и СП. Ранее ему отказывали в освобождении от мобилизации, несмотря на то, что он ухаживает за отцом с инвалидностью.

Как суд признал отказ в мобилизации неправомерным?

ТЦК отказали оформить отсрочку мужчине, который занимается нетрудоспособным отцом. Он обратился в суд, ведь видел нарушение своих прав. Мужчина хотел официально обжаловать действия и сообщить о бездействии ТЦК и СП. Об этом говорится в материалах дела, пишет "Судебно-юридическая газета".

Судья изучив материалы дела частично удовлетворил иск мужчины о противоправных действиях и бездействии со стороны ТЦК. По словам истца, ТЦК отказались оформить ему отсрочку, хотя он имел предусмотренные законодательством основания.

Мужчина рассказал, что он единственный содержит отца, который имеет инвалидность. Однако отказ он получил из-за отсутствия документа о том, что других членов семьи действительно нет. В ТЦК решили, что военнообязанный подлежит мобилизации на общих условиях.

Суд сделал свои выводы, отметив, что комиссия не в полной мере проверила документы мужчины. Так согласно постановлению №560 Кабинета Министров необходимые сведения можно было бы найти в государственных реестрах.

В то же время мужчина действительно не предоставил нужных документов, чем нарушил порядок для назначения отсрочки. Поэтому отказ комиссии был незаконным, человек еще мог добавить документы, которых не хватало.

Поэтому согласно решению суда необходимо восстановить права истца. ТЦК должны повторно рассмотреть его заявление, учитывая выводы суда. В пользу истца также удалось взыскать судебный сбор – 968 гривен 96 копеек. Но суд не признал незаконность действий и бездействия ТЦК в этом деле.

