Из-за одной ошибки в учете человек не мог оформить бронирование: как решили проблему
- Украинец обнаружил, что его статус изменен с военнообязанного на служащего, хотя он никогда не проходил службу.
- После нескольких запросов удалось исправить данные.
Некоторые украинцы могут обнаружить, что они находятся не в статусе военнообязанного, а служащим. Адвокат рассказал о недавнем случае, когда мужчина хотел получить бронь, но заметил изменение своего статуса.
Какая нестандартная ситуация произошла с военнообязанным украинцем?
Мужчина загрузил себе Резерв+, чтобы получить бронирование. Но как оказалось, ТЦК считал его военнослужащим. Об этом кейсе в Treads рассказал адвокат Владимир Кишеня.
Специалист рассказал: мужчина обнаружил, что он является военным. На вопрос, возможно ли его когда-то задерживали ТЦК и могли приписать к какой-то части, он ответил, что такого не было и мужчина даже ни разу не был в военкомате.
Но статус показывал обратное. После обращения к служащим все подтвердилось – человек действительно якобы проходит службу.
Чтобы исправить ситуацию, ТЦК требовало доказательства, что военнообязанного ранее не мобилизовали и он не служит. А в то же время часть, в которой украинец "служит" была расформирована.
Только после нескольких запросов удалось доказать, что человек не мобилизовался и не служит.
После заявления с приложенными ответами данные в Обериг были успешно исправлены (респект Броварскому ТЦК) и клиент смог оформить бронирование,
– написал Владимир Кишеня.
В разговоре с 24 Каналом адвокат прокомментировал, что в ТЦК не рассказали, почему произошла такая ситуация. Но подобный случай не первый в практике Кишени и даже после публикации ему о проблеме писали еще несколько человек.
Условно эти ситуации можно разделить на два варианта. Первый вариант – это человек никогда не служил, но почему-то его якобы мобилизовали. Другая ситуация – это человек служил, его уволили, но, оказывается, по реестру "Оберіг" он пробивается как неуволенный. То есть здесь у нас бывает и такой вариант, и такой.
Эксперт добавил, что в таком случае можно проверить, считался ли такой гражданин в воинской части и получал ли зарплату. Для этого надо получить справку формы ОК-5 через приложение Дія и посмотреть, шли ли начисления. Если выплаты были, то вместо него кто-то получал денежное обеспечение. если же нет – то в системе произошла техническая ошибка.
Что стоит знать о бронировании в Украине?
Даже забронированные от мобилизации работники могут получить статус "в розыске могут получить статус "в розыске". Но это чаще всего случается из-за технических сбоев или ошибок в учете. Это не всегда означает реальное нарушение, но игнорировать такой статус нельзя, потому что могут возникнуть проблемы во время проверок.
Статус "солдат резерва" означает, что человек никогда не проходил военную службу или даже БЗВП, но может быть призван в случае необходимости. В то же время такой статус не лишает права на бронирование, если человек работает на критически важном предприятии. То есть резервист может получить отсрочку от мобилизации по общим правилам.
Неявка в ТЦК может иметь последствия – от штрафов до объявления в розыск, если нет уважительной причины. К таким причинам относятся, в частности, болезнь, смерть близких или другие обстоятельства, что делают невозможным явку. Если же причина не подтверждена документально, это считается нарушением правил воинского учета.