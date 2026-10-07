Человека лишают связи: адвокат объяснила, разрешено ли изымать телефон в ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП не имеют законных оснований принудительно изымать телефоны или другие личные вещи у военнообязанных граждан. Их служебные полномочия четко определены.

Сотрудники центров комплектования не имеют права изымать личные вещи

Ни один действующий закон Украины или подзаконный акт не предоставляет представителям центров комплектования права силой изымать у граждан мобильные телефоны и любые личные вещи. Это прямое нарушение правил во время мероприятий по оповещению. Об этом рассказала адвокат Надежда Коринна в комментарии изданию "Фокус".

Однако в помещениях ТЦК могут действовать внутренние правила. Например, сотрудники могут ограничивать пропускной режим, вводить запрет на фото- или видеосъемку. Поэтому посетителям могут законно предложить выключить устройство или добровольно оставить его в специальном шкафу для хранения на контрольно-пропускном пункте.

Любое физическое изъятие телефона силой, принудительный обыск карманов или удержание вещей против воли владельца вне рамок установленного процессуального порядка является прямым превышением служебных полномочий,

– сказала адвокат.

По словам Надежды Коринной, изъятие имущества должно происходить только в рамках процедур Кодекса Украины об административных правонарушениях или Уголовного процессуального кодекса Украины. Забрать телефон или иную вещь могут, если она является орудием правонарушения.

При этом факт изъятия обязательно фиксируется в протоколе, копию которого вручают лицу, а личный досмотр имеют право проводить преимущественно сотрудники Национальной полиции.

Задержание военнообязанных и защита прав

Процедуру административного задержания также имеет право осуществлять исключительно полиция, а не сотрудники ТЦК. Человека не имеют права удерживать более трех часов, или в исключительных случаях до 72 часов, с обязательным уведомлением родственников и Центра бесплатной правовой помощи.

Принудительное удержание лица сотрудниками ТЦК против его воли может иметь признаки уголовных правонарушений, в частности незаконного лишения свободы или превышения полномочий.

Адвокат напомнила, что в случае, когда гражданину дают на подпись документы с нарушениями, лучше письменно указать свои возражения непосредственно в бланках, отметив изъятие телефона и ограничение права на защиту.

К слову, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также пояснял, что в полномочия сотрудников территориального центра комплектования не входит:

применение физической силы и угроз;

изъятие телефона, документов или личных вещей;

игнорирование права человека на отсрочку или состояние здоровья;

удержание в помещении ТЦК и СП без законных оснований.

Лубинец отметил, что главнокомандующий ВСУ также несет ответственность за нарушения во время мобилизации.

Напомним, что многочисленные случаи свидетельствуют о том, что мобилизация в Украине сопровождается системными нарушениями прав человека, в частности незаконными задержаниями граждан сотрудниками ТЦК. Адвокат Юлия Данилова в комментарии 24 Каналу рассказала, что согласно правилам не предусмотрено задержание или перемещение людей во время мобилизации в территориальные центры комплектования. Такие действия можно обжаловать, но, к сожалению, сотрудники часто препятствуют адвокатам в доступе к клиенту.