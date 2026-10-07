Сотрудники центров комплектования не имеют права изымать личные вещи

Ни один действующий закон Украины или подзаконный акт не предоставляет представителям центров комплектования права силой изымать у граждан мобильные телефоны и любые личные вещи. Это прямое нарушение правил во время мероприятий по оповещению. Об этом рассказала адвокат Надежда Коринна в комментарии изданию "Фокус".

Однако в помещениях ТЦК могут действовать внутренние правила. Например, сотрудники могут ограничивать пропускной режим, вводить запрет на фото- или видеосъемку. Поэтому посетителям могут законно предложить выключить устройство или добровольно оставить его в специальном шкафу для хранения на контрольно-пропускном пункте.

Любое физическое изъятие телефона силой, принудительный обыск карманов или удержание вещей против воли владельца вне рамок установленного процессуального порядка является прямым превышением служебных полномочий,

– сказала адвокат.

По словам Надежды Коринной, изъятие имущества должно происходить только в рамках процедур Кодекса Украины об административных правонарушениях или Уголовного процессуального кодекса Украины. Забрать телефон или иную вещь могут, если она является орудием правонарушения.

При этом факт изъятия обязательно фиксируется в протоколе, копию которого вручают лицу, а личный досмотр имеют право проводить преимущественно сотрудники Национальной полиции.

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Процедуру административного задержания также имеет право осуществлять исключительно полиция, а не сотрудники ТЦК. Человека не имеют права удерживать более трех часов, или в исключительных случаях до 72 часов, с обязательным уведомлением родственников и Центра бесплатной правовой помощи.

Принудительное удержание лица сотрудниками ТЦК против его воли может иметь признаки уголовных правонарушений, в частности незаконного лишения свободы или превышения полномочий.

Адвокат напомнила, что в случае, когда гражданину дают на подпись документы с нарушениями, лучше письменно указать свои возражения непосредственно в бланках, отметив изъятие телефона и ограничение права на защиту.

К слову, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также пояснял, что в полномочия сотрудников территориального центра комплектования не входит:

применение физической силы и угроз;

изъятие телефона, документов или личных вещей;

игнорирование права человека на отсрочку или состояние здоровья;

удержание в помещении ТЦК и СП без законных оснований.

Лубинец отметил, что главнокомандующий ВСУ также несет ответственность за нарушения во время мобилизации.

Напомним, что многочисленные случаи свидетельствуют о том, что мобилизация в Украине сопровождается системными нарушениями прав человека, в частности незаконными задержаниями граждан сотрудниками ТЦК. Адвокат Юлия Данилова в комментарии 24 Каналу рассказала, что согласно правилам не предусмотрено задержание или перемещение людей во время мобилизации в территориальные центры комплектования. Такие действия можно обжаловать, но, к сожалению, сотрудники часто препятствуют адвокатам в доступе к клиенту.