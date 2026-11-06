Запрет для президента: в США суд заблокировал строительство гигантской арки Трампа

Федеральный суд США временно заблокировал возведение 76-метровой Триумфальной арки Дональда Трампа на въезде в Вашингтон. Юридический запрет сделал невозможным начало строительных работ на государственных землях.

Почему монумент высотой 76 метров вызвал сопротивление

Администрация президента США Дональда Трампа ранее представила Комиссии по изобразительному искусству (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки. Ее должны были построить по инициативе президента на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне. Однако из-за нарушения обязательных процедур согласования суд приостановил начало работ. Об этом пишет издание Washington Times.

Судебное решение было вынесено через несколько минут после того, как проект формально одобрила Национальная комиссия по планированию столицы. По словам федерального судьи Тани Чаткан, чиновники пропустили обязательные согласительные процедуры ради скорейшего начала работ. В Соединенных Штатах это считается нарушением Закона о мемориальных сооружениях.

Иск против масштабного строительства арки Дональда Трампа подали власти штата Вирджиния, округ Колумбия, а также объединения ветеранов. Судебный запрет на данный момент полностью приостанавливает как начало возведения конструкций, так и любые подготовительные работы на территории.

Выданный сегодня временный запрет не позволяет ответчикам приступать к строительству или подготовке территории на Мемориальном кольце,

– говорится в решении суда, изложенном на 33 страницах.

Важно! Территория, на которой планировалось строительство Триумфальной арки, находится в ведении Службы национальных парков США и имеет статус мемориальной зоны, где действуют строгие строительные ограничения.

Проект получил поддержку

Министр внутренних дел США Даг Бургум публично выступил в защиту проекта, убеждая, что он гармонично впишется в архитектурное пространство. По его словам, разработчики специально предусмотрели широкий проем в центре, чтобы сооружение не закрывало панораму между Мемориалом Линкольна и военным некрополем.

Арка должна предоставить посетителям дополнительную возможность оценить историю страны, ее монументальный ландшафт и идеалы, которые и в дальнейшем определяют ее будущее,

– аргументировал министр.

Чиновники также обещали использовать бесшумные строительные технологии, чтобы техника не мешала захоронениям на кладбище. Однако аргументы правительства относительно срочности проекта суд признал необоснованными.

В администрации пытались оправдать форсированное согласование соображениями национальной безопасности. Судья отвергла этот аргумент, отметив, что трехлетнее строительство в любом случае не несет срочной функции обеспечения безопасности, поэтому соблюдение юридических норм стоит на первом месте.

Что было известно ранее

Напомним, что проект возведения Триумфальной арки остается одной из нескольких резонансных инициатив Дональда Трампа на федеральных землях наряду с проектом бального зала в Белом доме и реконструкцией поля для гольфа в парке Ист-Потомак.

Оба этих объекта также стали предметом длительных судебных разбирательств по поводу правомерности использования государственной недвижимости.

Американский лидер хотел посредством возведения арки отпраздновать 250-летие США и укрепить свое наследие как президента.