Заборона для президента: у США суд заблокував будівництво гігантської арки Трампа

Чому монумент висотою 76 метрів викликав спротив

Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше презентувала Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки. Її мали б збудувати за ініціативою президента на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні. Проте через порушення обов'язкових процедур узгодження суд призупинив старт робіт. Про це пише видання Washington Times.

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Судове рішення ухвалили за кілька хвилин після того, як проєкт формально схвалила Національна комісія з планування столиці. За словами федеральної судді Тані Чаткан, урядовці пропустили обов'язкові погоджувальні процедури заради швидкого старту робіт. У Сполучених Штатах це вважається порушенням Закону про меморіальні споруди.

Позов проти масштабного будівництва арки Дональда Трампа подали влада штату Вірджинія, округ Колумбія, а також об'єднання ветеранів. Судовий припис наразі повністю зупиняє як початок зведення конструкцій, так і будь-які підготовчі земельні роботи.

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Видана сьогодні тимчасова заборона не дозволяє відповідачам розпочинати будівництво або підготовку території на Меморіальному кільці– йдеться в рішенні суду, яке прописане на 33 сторінках.

Важливо! Територія, на якій планувалося будівництво Тріумфальної арки, перебуває у підпорядкуванні Служби національних парків США та має статус меморіальної зони, де діють суворі будівельні обмеження.

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Проєкт мав підтримку

Міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум публічно виступив на захист проєкту, переконуючи, що він гармонійно впишеться в архітектурний простір. За його словами, розробники спеціально передбачили широкий отвір у центрі, щоб споруда не закривала панораму між Меморіалом Лінкольна та військовим некрополем.

Арка має надати відвідувачам додаткову можливість оцінити історію країни, її монументальний ландшафт та ідеали, які й надалі визначають її майбутнє– аргументував міністр.

Посадовці також обіцяли використовувати безшумні будівельні технології, щоб техніка не заважала похованням на кладовищі. Проте аргументи уряду щодо терміновості проєкту суд визнав безпідставними.

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В адміністрації намагалися виправдати форсоване погодження міркуваннями національної безпеки. Суддя відкинула цей аргумент, зауваживши, що трирічне будівництво в будь-якому разі не несе термінової безпекової функції, тому дотримання юридичних норм стоїть на першому місці.

Що було відомо раніше

Нагадаємо, зведення Тріумфальної арки залишається однією з кількох резонансних ініціатив Дональда Трампа на федеральних землях поруч із проєктом бальної зали в Білому домі та реконструкцією поля для гольфу в парку Іст-Потомак.

Обидва ці об'єкти також зіткнулися з тривалими судовими процесами щодо правомірності використання державної нерухомості.

Американський лідер хотів шляхом зведення арки відсвяткувати 250-річчя США та зміцнити свою спадщину як президента.