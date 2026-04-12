Про свої наміри Трамп розповів у мережі Truth Social.
Що відомо про плани американського президента?
Очільник Білого дому повідомив, що його адміністрація вже передала Комісії з образотворчого мистецтва плани стосовно зведення арки.
До складу групи входять, власне, й союзники Трампа – вони мають розглянути пропозицію наступного тижня. Президент США переконує, що "Арка Трампа" стане "найвеличнішою та найкрасивішою Тріумфальною аркою у всьому світі".
Це буде чудовим доповненням до району Вашингтона, яким усі американці зможуть насолоджуватися протягом багатьох десятиліть!,
– висловився він.
У BBC зазначили, що пам'ятник, якщо його проєкт затвердять, буде навіть вищим за будівлю Капітолію США та Меморіал Лінкольна.
До речі, на візуалізації арки є напис "One Nation Under God" ("Одна нація під Богом"), який увінчується двома золотими орлами й золотою крилатою Статуєю Свободи.
Які ще архітектурні плани були в Трампа?
У жовтні 2025 року Дональд Трамп розпорядився демонтувати Східне крило Білого дому в межах проєкту спорудження великого бального залу, розрахованого приблизно на тисячу гостей. Архітектурну концепцію розробила компанія Shalom Baranes Associates.
За словами Трампа, початкова вартість будівництва оцінювалася приблизно у 400 мільйонів доларів, однак згодом він заявив, що проєкт може обійтися дешевше, ніж планувалося. 12 грудня з'явилася інформація, що неприбуткова організація, створена Конгресом США, подала позов проти реалізації цього проєкту, стверджуючи, що він суперечить чинному законодавству.
Згодом американський суд ухвалив рішення тимчасово призупинити будівельні роботи в Східному крилі Білого дому до отримання відповідного дозволу від Конгресу.