Про свої наміри Трамп розповів у мережі Truth Social.

Що відомо про плани американського президента?

Очільник Білого дому повідомив, що його адміністрація вже передала Комісії з образотворчого мистецтва плани стосовно зведення арки.

До складу групи входять, власне, й союзники Трампа – вони мають розглянути пропозицію наступного тижня. Президент США переконує, що "Арка Трампа" стане "найвеличнішою та найкрасивішою Тріумфальною аркою у всьому світі".

Це буде чудовим доповненням до району Вашингтона, яким усі американці зможуть насолоджуватися протягом багатьох десятиліть!,

– висловився він.

У BBC зазначили, що пам'ятник, якщо його проєкт затвердять, буде навіть вищим за будівлю Капітолію США та Меморіал Лінкольна.

До речі, на візуалізації арки є напис "One Nation Under God" ("Одна нація під Богом"), який увінчується двома золотими орлами й золотою крилатою Статуєю Свободи.

