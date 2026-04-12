О своих намерениях Трамп рассказал в сети Truth Social.
Что известно о планах американского президента?
Глава Белого дома сообщил, что его администрация уже передала Комиссии по изобразительному искусству планы по возведению арки.
В состав группы входят, собственно, и союзники Трампа – они должны рассмотреть предложение на следующей неделе. Президент США убеждает, что "Арка Трампа" станет "самой величественной и красивой Триумфальной аркой во всем мире".
Это будет прекрасным дополнением к району Вашингтона, которым все американцы смогут наслаждаться в течение многих десятилетий!,
– высказался он.
В BBC отметили, что памятник, если его проект утвердят, будет даже выше здания Капитолия США и Мемориал Линкольна.
Кстати, на визуализации арки есть надпись "One Nation Under God" ("Одна нация под Богом"), которая увенчивается двумя золотыми орлами и золотой крылатой Статуей Свободы.
Какие еще архитектурные планы были у Трампа?
В октябре 2025 года Дональд Трамп распорядился демонтировать Восточное крыло Белого дома в рамках проекта сооружения большого бального зала, рассчитанного примерно на тысячу гостей. Архитектурную концепцию разработала компания Shalom Baranes Associates.
По словам Трампа, первоначальная стоимость строительства оценивалась примерно в 400 миллионов долларов, однако впоследствии он заявил, что проект может обойтись дешевле, чем планировалось. 12 декабря появилась информация, что неприбыльная организация, созданная Конгрессом США, подала иск против реализации этого проекта, утверждая, что он противоречит действующему законодательству.
Впоследствии американский суд принял решение временно приостановить строительные работы в Восточном крыле Белого дома до получения соответствующего разрешения от Конгресса.