О своих намерениях Трамп рассказал в сети Truth Social.

Что известно о планах американского президента?

Глава Белого дома сообщил, что его администрация уже передала Комиссии по изобразительному искусству планы по возведению арки.

В состав группы входят, собственно, и союзники Трампа – они должны рассмотреть предложение на следующей неделе. Президент США убеждает, что "Арка Трампа" станет "самой величественной и красивой Триумфальной аркой во всем мире".

Это будет прекрасным дополнением к району Вашингтона, которым все американцы смогут наслаждаться в течение многих десятилетий!,

– высказался он.

В BBC отметили, что памятник, если его проект утвердят, будет даже выше здания Капитолия США и Мемориал Линкольна.

Кстати, на визуализации арки есть надпись "One Nation Under God" ("Одна нация под Богом"), которая увенчивается двумя золотыми орлами и золотой крылатой Статуей Свободы.

