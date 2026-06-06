Об этом говорится в материале Politico.
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Что на этот раз хочет построить Трамп?
Дональд Трамп в рамках своих инициатив в очередной раз хочет переосмыслить вид столицы США.
Они хотят назвать ее "Набережная Трампа". Это прекрасный проект, и он соединит Мемориал Линкольна прямо с Потомаком,
– рассказал американский лидер.
Как отмечают журналисты, в районе Национальной аллеи уже продолжаются несколько строительных проектов.
Во время встречи со СМИ Трамп также упомянул об обновлении зеркального пруда к востоку от Мемориала Линкольна и о своем предложении построить 76-метровую триумфальную арку, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.
По словам Дональда Трампа и министра внутренних дел Дага Бергама, эти инициативы призваны завершить реализацию плана развития Национальной аллеи, заложенного еще в 1902 году.