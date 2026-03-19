Чтобы важные данные не потерялись: почему украинцам стоит оцифровать трудовые книжки до 10 июня

Работники, стаж работы которых начался до 1 января 2004 года, должны оцифровать свою трудовую книжку. Это стоит сделать, чтобы сведения не потерялись и учлись при выходе гражданина на пенсию.

Что надо сделать, чтобы оцифровать трудовую книжку?

В трудовой книжке, которая уже длительное время является электронной, хранятся цифровые данные о принятии на работу, переводе, увольнении и другую трудовую деятельность. Данные хранятся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В реестр уже внесена информация о деятельности работников после 1 января 2004 года. Эта норма была предусмотрена Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отметим! Официально электронные трудовые книжки в Украине действуют с 10 июня 2021 года. С их помощью ведется учет трудовой деятельности украинцев с меньшим бумажным документооборотом. Также оформление электронной трудовой уменьшает риск ее потери или повреждения.

Однако если человек официально работал и до 1 января 2004 года, то трудовую деятельность за тот период стоит оцифровать.

В ведомстве объяснили, что до 10 июня 2026 года граждане для оформления должны подать отсканированные копии страниц бумажной трудовой книжки на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это может сделать как работодатель, так и сам работник.

Важно, что копии должны быть цветными, иметь четкие изображения всей страницы, текста, названия, серии и номера, даты выдачи, печати, подписей. Обязательно должно быть указано фамилия, имя и отчество владельца. Скан-копии должны храниться в форматах JPG или PDF размером до 1 мегабайта.

У Министерстве цифровой трансформации разъясняют, что если у человека будет оформлена электронная трудовая книжка, то его выход на пенсию состоится автоматически, посещать органы ПФУ для этого будет не нужно. Кроме того, уже с 2026 года бумажная трудовая книжка будет не нужна, однако к тому времени лучше все же хранить оригинал документа.

