Можно ли отправить трудовую книжку по почте после увольнения
- Работодатель может отправить трудовую книжку по почте только с письменного согласия уволенного лица.
- Работник должен направить письменное заявление с просьбой переслать трудовую книжку, указав полный почтовый адрес.
Если работник уволился дистанционно и не может лично забрать трудовую книжку, работодатель должен действовать по четко определенной процедуре. Закон позволяет пересылку документа по почте, но только с письменного согласия уволенного лица.
Как переслать трудовую книжку?
Работница одного из учреждений торговли после переезда в другую область уволилась дистанционно, оставив трудовую книжку у работодателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда. В связи с этим возник вопрос: имеет ли право работодатель отправить трудовую книжку по почте.
Эту ситуацию разъяснили должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области во время информационно-разъяснительной работы. Они обратили внимание на пункт 4.2 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.
Согласно документу, если работник отсутствует на работе в день увольнения, работодатель обязан в этот же день отправить ему почтовое уведомление с информацией о необходимости получения трудовой книжки. В то же время пересылка трудовой книжки по почте с доставкой по указанному адресу допускается исключительно с письменного согласия работника.
Обратите внимание! Итак,, после получения уведомления от работодателя уволенная работница должна направить письменное заявление с просьбой переслать ей трудовую книжку по почте. В заявлении необходимо указать полный почтовый адрес и дать согласие на пересылку надлежащим образом оформленного документа.
Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах?
Украинское законодательство позволяет людям с инвалидностью работать на основном месте работы и по совместительству, заключая отдельные трудовые договоры.
Работники с инвалидностью засчитываются в норматив трудоустройства только по основному месту работы, даже если работают на условиях неполного рабочего времени.