Чи можна надіслати трудову книжку поштою після звільнення

Якщо працівник звільнився дистанційно та не може особисто забрати трудову книжку, роботодавець має діяти за чітко визначеною процедурою. Закон дозволяє пересилання документа поштою, але лише за письмовою згодою звільненої особи.

Як переслати трудову книжку?

Працівниця одного із закладів торгівлі після переїзду до іншої області звільнилася дистанційно, залишивши трудову книжку у роботодавця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. У зв'язку з цим виникло запитання: чи має право роботодавець надіслати трудову книжку поштою.

Дивіться також Скорочення штату на роботі: у яких випадках звільнення можна оскаржити

Цю ситуацію роз'яснили посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області під час інформаційно-роз'яснювальної роботи. Вони звернули увагу на пункт 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Згідно з документом, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, роботодавець зобов'язаний у цей же день надіслати йому поштове повідомлення з інформацією про необхідність отримання трудової книжки. Водночас пересилання трудової книжки поштою з доставкою на вказану адресу допускається виключно за письмовою згодою працівника.

Зверніть увагу! Отже, після отримання повідомлення від роботодавця звільнена працівниця повинна надіслати письмову заяву з проханням переслати їй трудову книжку поштою. У заяві необхідно зазначити повну поштову адресу та надати згоду на пересилання належним чином оформленого документа.

Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах?