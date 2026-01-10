Як переслати трудову книжку?

Працівниця одного із закладів торгівлі після переїзду до іншої області звільнилася дистанційно, залишивши трудову книжку у роботодавця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. У зв'язку з цим виникло запитання: чи має право роботодавець надіслати трудову книжку поштою.

Цю ситуацію роз'яснили посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області під час інформаційно-роз'яснювальної роботи. Вони звернули увагу на пункт 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Згідно з документом, якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, роботодавець зобов'язаний у цей же день надіслати йому поштове повідомлення з інформацією про необхідність отримання трудової книжки. Водночас пересилання трудової книжки поштою з доставкою на вказану адресу допускається виключно за письмовою згодою працівника.

Зверніть увагу! Отже, після отримання повідомлення від роботодавця звільнена працівниця повинна надіслати письмову заяву з проханням переслати їй трудову книжку поштою. У заяві необхідно зазначити повну поштову адресу та надати згоду на пересилання належним чином оформленого документа.

