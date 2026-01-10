Как переслать трудовую книжку?

Работница одного из учреждений торговли после переезда в другую область уволилась дистанционно, оставив трудовую книжку у работодателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда. В связи с этим возник вопрос: имеет ли право работодатель отправить трудовую книжку по почте.

Эту ситуацию разъяснили должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области во время информационно-разъяснительной работы. Они обратили внимание на пункт 4.2 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.

Согласно документу, если работник отсутствует на работе в день увольнения, работодатель обязан в этот же день отправить ему почтовое уведомление с информацией о необходимости получения трудовой книжки. В то же время пересылка трудовой книжки по почте с доставкой по указанному адресу допускается исключительно с письменного согласия работника.

Обратите внимание! Итак,, после получения уведомления от работодателя уволенная работница должна направить письменное заявление с просьбой переслать ей трудовую книжку по почте. В заявлении необходимо указать полный почтовый адрес и дать согласие на пересылку надлежащим образом оформленного документа.

